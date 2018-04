Cleveland stratil veľký náskok, v sérii proti Indiane prekvapujúco prehráva

Toronto a Boston si mohli vybojovať mečbaly, nestalo sa.

21. apr 2018 o 8:09 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



INDIANAPOLIS. Basketbalisti Indiany vyhrávajú nad hráčmi Clevelandu 2:1 na zápasy v sérii 1. kola play off Východnej konferencie NBA. V zápase číslo 3 si Pacers doma tesne poradili s Cavaliers 92:90, hoci po veľkej prestávke hostia viedli rozdielom 17 bodov 57:40.

Záverečných 24 minút sa však skončilo 52:33 v prospech domácich.

Chorvátsky krídelník Bojan Bogdanovič dosiahol kariérne maximum 30 bodov (premenil 7 z 9 trojkových pokusov) a ešte aj solídne ubránil LeBrona Jamesa.

Prečítajte si tiež: Prekonal legendu, stal sa legendou. Ešte pár rokov a bude najlepším v histórii

Líder hostí si pripísal 28 bodov a 12 doskokov a po stý raz v kariére predviedol tzv. double-double v zápase play off. Viac ich má na konte len legendárny Michael Jordan (109).

"V prvom polčase sme hrali agresívne a vo vysokom tempe. V druhom polčase naši súperi boli agresívnejší a predvádzali hru vo vyššom tempe. V tom bol rozdiel," skonštatoval LeBron James na webe TSN.

"Neviem, či pred rokom by sme dokázali zmazať súperov náskok 17 bodov. Teraz je to iné, sme odolnejší a vieme, ako na to," uviedol krídelník Indiany Thaddeus Young.

V noci uspeli na domácej palubovke aj dva tímy, ktoré zhodne prehrávali v sériách 0:2. Washington si poradil s Torontom 122:103 a Milwaukee s Bostonom 116:92. Toronto inkasovalo 28 bodov po 19 stratách lopty.

Pod víťazstvo Washingtonu sa zhodne 28 bodmi podpísali John Wall a Bradley Beal.

NBA 2017/2018 - 1. kolo play off, Východná konferencia:

Washington - Toronto 122:103 (30:29, 39:32, 32:21, 21:21)

Najviac bodov: Wall 28 (14 asistencií), Beal 28 (4 trojky), Gortat 16 - DeRozan 23, Lowry 19 (5 trojok), Valančiunas 14

/stav série - 1:2/

Milwaukee - Boston 116:92 (27:12, 31:23, 27:32, 31:25)

Najviac bodov: Middleton 23, Antetokunmpo 19, Bledsoe a J. Parker po 17 - Horford 16, Monroe 15 (12 doskokov), Tatum 14

/stav série - 1:2/

Indiana - Cleveland 92:90 (20:31, 20:26, 23:12, 29:21)

Najviac bodov: Bojan Bogdanovič 30 (7 trojok), Oladipo 18, T. Young 12 - L. James 28 (12 doskokov, 4 trojky), L. James 46 (12 doskokov), Love 19, Hill 13

/stav série - 2:1/