Vlani bol mladý Slovák na MS iba maskotom. Teraz strelil dva góly Čechom

Šesťnásťročný útočník Liptovského Mikuláša strelil úvodné dva góly duelu medzi Slovenskom a Českom.

21. apr 2018 o 9:05 SITA

ČEĽABINSK. Tri body z úvodných dvoch zápasov a najmä skvelý triumf nad rovesníkmi z Česka (5:2) dávajú slovenským hokejistom do 18 rokov na majstrovstvách sveta v Rusku dobré vyhliadky na postup do štvrťfinále.

Zatiaľ čo proti Fínom (2:5) Slováci v zápase len doťahovali a v závere neustáli tlak úradujúcich vicemajstrov sveta, s Čechmi odohrali vyrovnanú partiu, premieňali šance a v defenzíve príkladne bojovali.

Vylúčení boli až deviati Slováci

"Bol to veľmi náročný a odbojovaný zápas. Mali sme v nohách súboj s Fínmi, trochu sme sa teda aj obávali, ako to bude so silami. Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, pomohla nám presilovka. Tie dva góly zo signálov nás nakopli a dodali nášmu výkonu šťavu," uviedol tréner Viliam Čacho vo videu na webe SZĽH.

Čacho si váži najmä obrovskú bojovnosť svojho tímu, ale aj dodržiavanie herného systému po pohovoroch s hráčmi.

"Keď vediete 5:2, tlak súpera je enormný. My sme však podali nadštandardný výkon v oslabeniach, preto sme zvíťazili. Chlapci zablokovali možno až 30 striel, to som snáď ešte ani nezažil," nadchýnal sa slovenský tréner.

V piatkovom súboji v Čeľabinsku až deväť slovenských hráčov sedelo na trestnej lavici za menšie tresty, Čachových zverencov to však nezlomilo.

"Rozhodcovský meter bol prísnejší ako v zápase proti Fínom, preto bolo toľko vylúčených. Defenzíva na čele s brankárom Vyletelkom to však zvládla. Na dobrý výsledok treba mať perfektného brankára a veľa zablokovaných striel. Boli sme dobrí aj v odpratávaní pukov spred našej bránky," podotkol Čacho.

Pred rokom bol iba maskotom

Faktor bojovnosti vyzdvihol aj dvojgólový slovenský strelec Michal Mrázik. Stále iba 16-ročný útočník Liptovského Mikuláša počas 5-minútovej presilovej hry strelil prvé dva góly slovenského tímu a to bol dobrý odrazový mostík k trom bodom.

"Vyhral ten, čo viac bojoval. Hrali sme dobre. Presilovky sme nacvičovali naozaj dlho, veľa sme sa tomu venovali. Padlo to tam a vyšlo podľa našich predstáv," uviedol Mrázik v pozápasovom videu pre hockeyslovakia.sk.

“ Dúfam, že perfektne zregenerujeme a proti Francúzom to musíme zvládnuť. Pôjdeme do zápasu ako favoriti a nič iné ako víťazstvo si nepripúšťame. „ Michal Mrázik

Vlani na MS do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi sa predvádzal divákom v oblečení maskota - vĺčika Goolyho. Teraz prevzal omnoho zodpovednejšiu úlohu. Ako člen prvého útoku (Sojka, Džugan, Mrázik) strelil dva dôležité góly Čechom.

"Po prvom zápase proti Fínom sme si so Sojkom a Džuganom povedali, že by bolo dobré so sebou niečo spraviť, keďže sme prvá lajna. Chceli sme to trochu potiahnuť a sme radi, že nám to konečne vyšlo," pokračoval Mrázik.

V sobotu majú mladí Slováci deň voľna, v nedeľu na nich v B-skupine od 16:30 čaká výber Francúzska. Ide zrejme o kľúčový zápas z hľadiska postupu do štvrťfinále.

"Dúfam, že perfektne zregenerujeme a proti Francúzom to musíme zvládnuť. Pôjdeme do zápasu ako favoriti a nič iné ako víťazstvo si nepripúšťame," uzavrel Mrázik.