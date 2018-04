Miklík odohral stý duel a opustil reprezentáciu. K tímu sa pripoja Jurčo a Jaroš

Miroslavovi Šatanovi a Craigovi Ramsaymu komplikuje situáciu finále Tipsport ligy.

21. apr 2018 o 21:29 SITA

POPRAD. Káder slovenskej hokejovej reprezentácie opustil útočník Michel Miklík. Ten v piatok odohral v Michalovciach stý duel v národnom tíme, po ktorom odcestoval domov.

"Už skôr sme sa dohodli, že Michel odohrá stý duel a s tímom sa rozlúči. Nechceli sme, aby skončil s 99 štartmi," ozrejmil generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan.

Priblížil aj ďalšie zmeny, ktoré slovenský tím čakajú. "V pondelok v Piešťanoch sa k nám pripoja Tomáš Jurčo a Christián Jaroš, takže tím by mal opustiť ešte jeden obranca. Rozhodnutie padne asi až v nedeľu," pokračoval Šatan.

Káder reprezentácie sa potom bude meniť aj počas nasledujúceho týždňa.

"Tým, že sa predĺžilo extraligové finále a bude sa hrať minimálne na šesť duelov, tak nám to trochu mení plány. Vyzerá to tak, že gro mužstva zostane do stredy spolu a od štvrtka by sme do kádra pripojili aj finalistov,“ prezradil Šatan.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho po dvoch triumfoch v Nemecku si tentokrát pred vlastnými fanúšikmi v Michalovciach a Poprade poradili s Lotyšmi, v oboch prípadoch zhodne 4:1.

"V sobotu v Poprade sme síce dosiahli úplne rovnaký výsledok ako v piatok v Michalovciach, ale boli to úplne rozdielne zápasy," povedal tréner Craig Ramsay.

V aprílovej príprave zatiaľ Slováci dvakrát podľahli Švédom a dvakrát zdolali Nemcov aj Lotyšov. V ďalšom týždni slovenský tím odohrá tri súboje - v stredu v Piešťanoch nastúpi proti Kórejskej republike a v piatok a sobotu v Nitre a Piešťanoch si zmeria sily s družstvom Francúzska.