Kozák: Po ME vo Francúzsku som Hamšíkovi radil, aby opustil Neapol

Súčasný kapitán Neapola uvažuje o tom, že by kariéru zakončil v Slovane Bratislava.

22. apr 2018 o 14:23 Igor Dopirák

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. "Veľa hráčov pôsobilo v modrom drese, no výraznejšie sa nepresadili. My sme dvaja, ktorí milujú modrý dres SSC a zapísali sme sa aj do histórie klubu," odkázal mu nedávno legendárny argentínsky futbalista Diego Maradona.

Slovák Marek Hamšík sa stal v talianskom Neapole veľkou hviezdou. Má obdiv, fanúšikovia ho zbožňujú, rešpektujú, je kapitánom mužstva. Reprezentačný tréner Ján Kozák však priznal, že Hamšíka nabádal, aby klub opustil.

"Bolo to po majstrovstvách Európy 2016 vo Francúzsku. Marek mal 28 rokov a bol na vrchole, fyzicky bol veľmi silný, darilo sa mu. Práve preto som mu radil, aby zmenil klub," uviedol Kozák pre talianskych novinárov, cituje ho web Slovenského futbalového zväzu.

Prečítajte si tiež: Skončí v Slovane? Hamšík má menej percent tuku ako modelka

"Marek má však Neapol veľmi rád, je srdciar a rozhodol sa zostať. Myslím si, že svoju kariéru v Neapole aj ukončí," doplnil reprezentačný kouč.

O Hamšíka mali v minulosti záujem viaceré veľké kluby, medzi nimi aj Juventus Turín.

"Neapol je tím, ktorý si drží svoje hviezdy. Juventus chcel v lete Hamšíka za 25 miliónov eur. My sme ich požiadali ešte o Sturara a Ruganiho, ale odmietli," vravel v septembri 2015 prezident neapolského klubu Aurelio De Laurentiis pre Radio Kiss Kiss.

Či sa Kozákove slová naplnia, je otázne. Hamšík v nedávnej minulosti avizoval, že by v závere aktívnej kariéry rád odišiel do bratislavského Slovana. "Bol by som rád, keby sa mi to podarilo, ale nezáleží to iba na mne," podotkol.

Kozák zároveň priznal, že favoritom na zisk talianskeho ligového titulu je podľa neho Juventus Turín. "Veľmi by som Marekovi želal, aby s Neapolom získal titul, ale, úprimne, Juventus má silnejšie mužstvo a aj víťazná mentalita a túžba je u hráčov Juventusu väčšia," dodal.