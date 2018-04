Ak sa svetová skupina Fed Cupu nerozšíri, Slovenky by mali byť pri žrebe nasadené

Slovenky počas víkendu v baráži podľahli Bieloruskám.

22. apr 2018 o 19:43 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Ak na výročnom augustovom valnom zhromaždení Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) v americkom Orlande neschvália rozšírenie svetovej skupiny Pohára federácie z ôsmich krajín na šestnásť, Slovenky zrejme budú nasadené pri septembrovom žrebe februárového 1. kola II. svetovej skupiny edície 2019.

Odporúčania Rady ITF vlani v lete neodobrili delegáti "AGM" vo vietnamskom Hočiminovom Meste.

Prečítajte si tiež: Slovenské tenistky v baráži neuspeli, v rozhodujúcej štvorhre nezískali ani set

Ak teraz v lete pri hlasovaní prejavia iný názor na navrhovanú kvantitatívnu expanziu, víkendové stretnutie Bielorusko - Slovensko (3:2) v Minsku v play off o svetovú skupinu sa spätne ukáže ako zbytočné - slovenský tím by napriek aktuálnemu nezdaru patril do prominentnej šestnástky.

Ak formát zostane bez zmeny, podľa terajšieho postavenia vo fedcupovom renkingu krajín ITF, čiže pred relevantnou pondelňajšou aktualizáciou, by Slovenky (11.) boli nasadené spolu so Švajčiarkami (6.), Holanďankami (7.) a Taliankami (12.).

Do úvahy by pre ne prichádzali Španielky (14.), Ukrajinky (15.), Kanaďanky (18.), Japonky (20.) a Lotyšky (22.). Z tohto okruhu ešte ubudne zdolaný z víkendového duelu Kanada - Lotyšsko v Québec City (po sobote 1:1).