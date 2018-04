Slovenská legenda: Sagan ďakuje kolegom iba preto, lebo sa to patrí

Kamil Haťapka kritizuje Bora-Hansgrohe. Podľa neho dáva Petrovi Saganovi nedostatočnú podporu.

22. apr 2018 o 20:19 SITA

BRATISLAVA. Historický triumf Petra Sagana na prestížnej klasike Paríž - Roubaix potešil aj dlhoročného trénera československej reprezentácie v cestnej cyklistike a jedného zo zakladateľov pretekov Okolo Slovenska Kamila Haťapku.

Skúsenému odborníkovi imponoval najmä odvážny spôsob, ktorý si trojnásobný majster sveta zvolil na ceste za prvenstvom. Sagan ho svojím nezvyčajným manévrom na tzv. Pekle severu dokonca zaskočil.

Presne tak, ako prekvapil a zmiatol aj súperov, ktorí ho dvesto kilometrov pozorne strážili.

Ocenil Dilliera

"Priznám sa, že ma nástupom, ktorý urobil 54 kilometrov pred cieľom, prekvapil. Nečakal som od neho takú odvahu, lebo do cieľa bolo vtedy ešte dosť ďaleko," vrátil sa Haťapka k zlomovému okamihu nedávneho 116. ročníka Paríž - Roubaix.

"Bol to risk totálne na hrane, ktorý, našťastie, vyšiel. Klobúk dolu pred jeho odvahou. Dokázal fantastickú vec. Lebo je to Sagan," doplnil.

Podľa neho Sagan mal šťastie na spolupracovníka v tomto dlhom úniku. Haťapkovi sa páčilo, ako s ním Švajčiar Silvan Dillier rovnomerne ťahal. Ako počas úniku nič nevymýšľal, nebrzdil tempo, vzorovo sa striedal na špici.

"To sa tak často nevidí. Máloktorý cyklista tento rok tak vzorne spolupracoval s Petrom ako tento Švajčiar. Urobil dobre, lebo z úniku profitovali obaja. Peter vyhral prestížnu klasiku a Dillier bol na nej druhý," pokračoval Haťapka.

Kolegom ďakuje, lebo sa to patrí

Mladý Švajčiar vzorovou spoluprácou nahral Haťapkovi na smeč. Legendárny tréner a športový funkcionár totiž už niekoľko rokov tvrdí, že Sagan by mal na konte oveľa viac triumfov na veľkých pretekoch, keby mal okolo seba v tíme jazdcov, ktorí by dokázali pre neho v pelotóne pracovať, ktorí by mu vedeli pripraviť ideálnu pozíciu na záverečný šprint.

"Žiaľ, doteraz sa taká partia okolo Petra neutvorila. Nemal takých spolujazdcov ani v tíme Liquigas, ani v Cannondale, ani u Tinkoffa. A žiaľ, nemá ju ani v Bore," hovoril otvorene a kriticky Haťapka.

Kamil Haťapka.

"Som rád, že si to už všimli šéfovia v Bore, lebo Peter si takých pomocníkov zaslúži. Momentálne je najlepším cyklistom vo svetovom pelotóne, no v záverečných 30 - 40 kilometroch si všetko musí vybojovať sám," pokračoval Haťapka.

"Samozrejme, všímam si, že po každých pretekoch ďakuje tímu za podporu, za pomoc na trati. Ale my, ktorí sa okolo cyklistiky krútime desaťročia, vieme svoje. Peter po pretekoch nehovorí celú pravdu. Kolegom ďakuje, lebo sa to patrí, lebo je to súčasť spolužitia v tíme," vysvetľuje Haťapka.

"Tak bol vychovaný. Ale mnohokrát vidíme, že často si musí v záverečných kilometroch poradiť sám, bez tímovej pomoci. Klobúk dole, že to dokáže," pokračoval.

"Spolujazdci mu napríklad pri 250-kilometrových pretekoch vedia perfektne strážiť špicu a chytať pokusy o úniky počas 200 - 210 kilometrovom úseku, záverečné kilometre už musí ísť sám, mnohokrát proti presile," vraví Haťapka.

"Už mu nikto z jeho tímu nepomôže, lebo na to jednoducho výkonnostne nemá. Jeho spolujazdci nestačia tempu a nasadeniu, s ktorým Peter útočí na víťazstvá v etapách. V tomto smere je Peter svetová extratrieda. Jeho záverečné šprinty sú zničujúce. V nich ide totálne nadoraz."

Stačí si spočítať, koľko víťazstiev má Quick-Step

Haťapkove slová potvrdil nedávno aj športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Jens Zemke na tímovom webe po pretekoch Amstel Gold Race.

"V záverečných 40 kilometroch pretekov sme mu už nedali takú podporu, akú potreboval. V stíhacej skupine bol z nášho tímu sám a bolo väčšinou na ňom, aby zachytával nástupy. V poslednom momente to už nedokázal. Napriek tomu skončil na výbornom štvrtom mieste, ukázal silu. Boli to mimoriadne náročné preteky s vysokým tempom v závere," vravel o Saganovi Zemke.

Ďalšia perfektná nahrávka na smeč pre legendárneho Haťapku. Preto stále tvrdí, že Bora by mala angažovať k nemu dvoch či troch špičkových jazdcov.

"Stačí sa pozrieť, čo dnes praktizuje v pelotóne tím Quick-Step Floors. A spočítať si, koľko majú na konte víťazných vavrínov. Sú najlepším tímom v jarnej časti sezóny. Keď nezaberie Gilbert, nahradí ho Štybar. Keď si súperi ustrážia Štybara, presadí sa Terpstra. V zálohe je ešte Viviani, Jungels, Alaphilippe, čiže všetko jazdci, ktorí dokážu v koncovke zabojovať," vysvetľuje Haťapka.

"Tak si predstavujem fungovanie dobre zostaveného tímu. Preto sú Gilbert, Štybar, Terpstra tak vysoko v rebríčku UCI ako tím i ako jednotlivci. To by bola cesta aj pre Boru. Nájsť k Saganovi troch - štyroch ťahúňov. Jeden líder, aj keď je absolútna svetová špička, je v elitnom profesionálnom cyklistickom tíme veľmi málo," zdôraznil 86-ročný rodák zo Spišskej Novej Vsi.

Sagan: Toto nie je moja vec

Sagan na túto tému pre agentúru SITA povedal: "Nie je to také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá. Nedá sa to urobiť tak, že hneď po jarných klasikách kúpime do tímu štyroch - piatich špičkových jazdcoch, aby sme odteraz už všetci prichádzali do cieľa v prvej desiatke. Nie vždy to takto vyjde."

"Nedá sa to takto dopredu naplánovať. Môžem mať aj ja zlý deň, môžem spadnúť, môžem ma zradiť technika. Všetko je na úkor niečoho. Samozrejme, z chýb, ktoré sme počas jarnej časti sezóny urobili, sa poučíme," priznal.

"Rozoberieme si ich, aby sa už neopakovali, ale toto nie je moja vec. V tejto oblasti sa treba obrátiť na vedenie nášho klubu. O týchto veciach rozhoduje klub ako celok, nie jednotlivec. My sa snažíme ísť do každých pretekoch s cieľom, aby sme boli úspešní," dodal Sagan.