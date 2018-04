Fandil v Hossovom drese. Gáborík priznáva, že za Trenčín si už nezahrá

Slovenský hokejista prišiel do Banskej Bystrice povzbudiť hráčov zo svojho rodného mesta.

22. apr 2018 o 20:47 Juraj Berzedi

Rozhovor: Sezónu začal v Los Angeles, v polovici februára ho ale vymenili do Ottawy. Pre slovenského útočníka MARIÁNA GÁBORÍKA sa sezóna v NHL prednedávnom skončila, jeho tím nepostúpil do play off. Trenčiansky rodák v nedeľu prišiel na šiesty finálový zápas slovenskej Tipsport ligy. Trenčín v ňom zdolal domácu Banskú Bystricu 3:2 a vynútil si rozhodujúci siedmy zápas. Novinári za Gáboríkom prišli po druhej tretine. V tom čase Trenčín vyhrával 3:1.

Ako sa vám páči šiesty finálový zápas?

„Zatiaľ vyhrávame, takže je to dobré. Banská Bystrica má oveľa viac z hry ako my, ale po druhej tretine vyhrávame. Dúfam, že to chlapci zabetónujú a v utorok sa bude hrať v Trenčíne siedmy zápas.“

Spomínalo sa, že prídete až na prípadný siedmy zápas do Trenčína. Ako prišlo k tomu, že ste stihli už šieste finále v Banskej Bystrici?

„Priletel som včera a rozhodol som sa zo dňa na deň. Snažil som sa prísť, aby som stihol tento zápas. Pred ním som bol aj v kabíne a podal chlapcom ruky. Snáď im prinesiem šťastie.“

Trenčania môžu otočiť stav finálovej série, hoci po prvých troch zápasoch prehrávali 0:3. Ako to vnímate?

„Každý zápas hrajú štýlom 'buď ideme ďalej alebo skončíme'. Poriadne zabrali a po dvoch víťazstvách bolo momentum na ich strane.“

Zažili ste podobnú situáciu vo svojej kariére?

„Áno, bolo to v roku 2014, keď som v drese Los Angeles Kings vyhral Stanleyho pohár. Vtedy sme takto otočili sériu so San Jose.“

Máte na sebe trenčiansky dres, pri góloch ste sa poriadne radovali. Ako to celé prežívate?

„Veľmi to prežívam, som poriadne nervózny. Dlho som takto hokej nepozeral. Držím chlapcom prsty, povzbudzujem ich. Pripomínam si trochu časy, keď som sa na Trenčín chodil pozerať ako mladý chlapec.“

Prečo ste si vybrali dres Marcela Hossu?

„Sme najlepší kamaráti, vyrastali sme spolu aj s Brankom Radivojevičom. S Marcelom sme však spolu hrávali do prípravky.“

Branko Radivojevič poriadne pobláznil celý Trenčín. Ako hodnotíte jeho prínos?

„Je to rodený líder. Vyhral titul aj v Česku a pre Trenčín je to poriadna injekcia.“

Viete si predstaviť, že sa na sklonku kariéry vrátite do Trenčína a zahráte si v jednom tíme?

„Nie.“

V Trenčíne počas domácich zápasov prostredníctvom videoodkazov burcujete divákov rôznymi pokrikmi. Prečo ste sa k tomu dali nahovoriť?

„Je to pre trenčiansky hokej. Pre mesto Trenčín je to výborné, že sa dostalo až do finále. Každý žije hokejom, ja takisto, tak som sa zapojil. Ako dieťa si pamätám skvelú atmosféru v Trenčíne. Chodili sme na hokej a ľudia sedávali aj na schodoch. Počul som, že je to teraz podobné, ak nie ešte lepšie.“

Sezónu ste uzavreli predčasne pre ťažkosti s chrbtom. Aký je váš zdravotný stav?

„Dva týždne dozadu som mal operáciu. Teraz môžem len kráčať a mám naordinované prechádzky. O štyri týždne sa vraciam do Ameriky, kde ma čaká rehabilitácia.“

Ako vnímate reprezentačnú obrodu pod kanadským trénerom Craigom Ramsaym?

„Chlapcov príliš nepoznám. Bolo treba dať novú spúšť a injekciu. Pod skúseným trénerom ako je Ramsay môžu prísť lepšie časy. Olympiádu začali chlapci výborne, hoci to potom nedopadlo najlepšie. Verím, že šampionát v Dánsku bude lepší.“

Na budúci rok budú majstrovstvá sveta na Slovensku. Je to pre vás veľké lákadlo?

„Je výborné pre ľudí, že bude šampionát na Slovensku. Ja sa musím dať dohromady, pripraviť sa na sezónu a uvidíme, ako to bude nasledujúci rok.“