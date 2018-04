Gáborík vypísal Trenčanom prémiu. Musíme ho skasírovať, vraví Radivojevič

Verím, že po štrnástich rokoch vrátime titul do Trenčína, praje si Branko Radivojevič.

23. apr 2018 o 0:48 Juraj Berzedi

BANSKÁ BYSTRICA. Keď hokejisti Trenčína vo finálovej sérii prehrávali s Banskou Bystricou 0:3 na zápasy, zdalo sa pre nich všetko stratené.

To, že s minuloročným majstrom vyhrajú ďalšie štyri zápasy a získajú titul, by vtedy zrejme nepovedal ani najväčší optimista.

Momentálne im však k dokonalému obratu chýba vyhrať jediný zápas.

Trenčania totiž dokázali zvíťaziť na ľade Banskej Bystrice 3:2, čím vyrovnali finálovú sériu na 3:3. O titule sa tak rozhodne v siedmom zápase, ktorý sa odohrá v utorok 24. apríla o 18:00 v Trenčíne.

Trenčín si dal výnimočnú šancu

Ak by Trenčania zvíťazili, už po tretí raz v klubovej histórii by otočili stav série v play off z 0:3 na 4:3 na zápasy. Prvýkrát by to bolo vo finále.

„Ešte sme nič nevyhrali, ale dali sme si šancu vyhrať posledný zápas sezóny,“ tlmil emócie trenčiansky kapitán Branko Radivojevič.

Jeho tretí gól bol napokon víťazný. „Padli nám tam góly, možno aj trochu šťastné, ale ráta sa to. Tretiu tretinu sme boli pod tlakom, avšak ustáli sme to,“ dodal.

Pri góloch Radivojeviča a Tibora Vargu nemôže mať čisté svedomie fínsky brankár domácich Teemu Lassila, ktorý vo finále dostal od začiatku prvýkrát prednosť pred Čechom Janom Lukášom.

Oba góly padli skôr po nahodeniach na bránku, ako po tvrdých strelách.

„Chcel som prihrať, ale puk som mal hocikde inde, len nie tam, kde som ho chcel mať. Tak som skúsil vystreliť,“ opísal svoj presný zásah trenčiansky útočník Varga.

Séria sa zlomila vo štvrtom zápase

Keď sa pred zápasom len v civile prechádzali Miloš Bubela s bandážou na nohe a Marek Bartánus s obviazanou rukou, neveštilo to nič dobré.