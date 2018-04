Nashville deklasoval Colorado a postúpil do štvrťfinále

Na Predators čaká Winnipeg Jets.

23. apr 2018 o 6:10 SME.sk

Nashville zakončil play off sériu jasným víťazstvom.(Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Hokejisti Nashville Predators rozhodli play off sériu rozhodným triumfom nad Coloradom Avalanche. Po víťazstve 5:0 Predators postúpili do štvrťfinále play off NHL 2017/2018, kde sa stretnú s Winnipeg Jets.

Za víťazný tím hviezdil center Nick Bonino, ktorý strelil gól a pridal aj dve asistencie.

NHL 2017/2018 - play off:

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Colorado Avalanche - Nashville Predators 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)