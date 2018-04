Salah sa stal najlepším hráčom v Anglicku. Vezmi trofej a choď domov, odkázal tréner Liverpoolu

Útočník FC Liverpool Salah uspel v hlasovaní pred ďalšou päticou finalistov.

23. apr 2018 o 7:27 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



LONDÝN. Egypťan Mohamed Salah sa stal víťazom prestížneho ocenenia Asociácie profesionálnych futbalistov (PFA) za sezónu 2017/2018, ktoré určujú hráči anglickej Premier League.

Útočník FC Liverpool Salah uspel v hlasovaní pred ďalšou päticou finalistov v poradí Kevin de Bruyne (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Leroy Sané, David Silva (obaja Manchester City) a David de Gea (Manchester United).

Kategóriu mladých hráčov ovládol Sané a Fran Kirbyovej (FC Chelsea) sa ušla cena pre najlepšiu futbalistku sezóny. Slávnosť odovzdávania cien sa uskutočnila v nedeľu v hoteli Grosvenor House v Londýne.

Salah dosiahol rekord

Útočník z Anfieldu Salah v práve vrcholiacej sezóne Premier League (PL) dosiahol rekordné číslo. V sobotu strelil do siete West Bromwich Albion už svoj 31. gól v aktuálnom ročníku, čím sa vyrovnal triu historických rekordérov Alanovi Shearerovi, Cristianovi Ronaldovi a Luisovi Suárezovi.

V tejto bilancii sa berie do úvahy moderná podoba PL s 38 zápasmi. V súčte s 9 asistenciami Salah ako piaty hráč histórie PL prekonal hranicu 40 bodov a to ešte do konca sezóny zostávajú tri kolá.

Prečítajte si tiež: Mo Salah la la la la. Kráľ najslávnejšej tribúny ohromuje svet

V súčte všetkých súťaží Salah nastrieľal 41 gólov, podarilo sa mu to ako prvému hráčovi FC Liverpool od sezóny 1986/1987 a Iana Rusha, ktorý vtedy tiež prekonal hranicu 40 gólov.

"Je to veľká pocta. Tvrdo som pracoval a teraz som nevýslovne šťastný. Som prvý Egypťan s touto trofejou? Verím, že nie posledný. Som na to hrdý," rád skonštatoval Salah.

Egyptský kanonier zamieril do FC Liverpool vlani v lete za 34 miliónov libier z talianskeho AS Rím, predtým už raz pôsobil na Britských ostrovoch, ale v drese Chelsea mu to veľmi nevychádzalo.

"Nedostával som tam toľko šancí. Bol som však presvedčený, že raz sa vrátim a ukážem všetkým svoj futbal. Vrátil som sa ako iný hráč aj človek. Opakujem, som na to hrdý," doplnil Salah podľa portálu BBC.

Salah v tejto sezóne žiari

video //www.youtube.com/embed/Ao2HfsKrhKM

Vezmi trofej a choď domov

K svojmu úspešnému zverencovi sa vyjadril aj jeho súčasný tréner v FCL Jürgen Klopp. "Je to prestížna cena a som rád, že ti patrí. Teraz si ju však rýchlo vezmi a choď domov. V utorok máme ďalší zápas," povedal Klopp adresne Salahovi.

Ocenenie za zásluhy in memoriam sa ušlo rodákovi z Francúzskej Guyany Cyrillovi Regisovi, ktorý v najvyššej anglickej súťaži nastrieľal 158 gólov a zomrel v januári tohto roku vo veku 59 rokov.

Špeciálne ocenenie PFA dostala niekdajšia kapitánka anglickej reprezentácie Casey Stonerová, ktorá v tomto roku ukončila kariéru.