Tatar: Tréner mi vysvetlil, prečo ostanem na tribúne. Moja šanca príde

Vo Vegas každý rozpráva o hokeji, mesto žije hokejom, hovorí slovenský útočník Tomáš Tatar.

23. apr 2018 o 13:15 Lenka Waterkotte

V prvom kole play off NHL váš tím Vegas vyradil Los Angeles 4:0 na zápasy. Čakali ste, že sériu zvládnete tak rýchlo?

„Určite to nečakal nikto, bola to náročná séria. Výsledky to odzrkadľujú, všetky zápasy sme vyhrali len o gól. Sme radi, že sme to zvládli v najkratšom možnom čase, lebo teraz si môžeme dlhšie oddýchnuť. Dopadlo to naozaj výborne.“

V posledných dvoch zápasoch série ste sedeli len na tribúne. Prečo?

„Vrátili sa hráči, ktorí boli zranení. Tréner Gallant prišiel za mnou a povedal mi, že chce vyskúšať formácie, ktoré mal k dispozícii predtým, než som do Vegas prišiel.

Tak som to pochopil. Spoluhráči hrali naďalej výborne a dokončili sériu víťazne.“

Nemrzelo vás, že sledujete najdôležitejšie zápasy sezóny z tribúny?

„Neviem, či už toto boli najdôležitejšie zápasy, ale určite to nebolo jednoduché. S trénerom sme si to však vysvetlili, takže to nie je žiadny problém. Spoluhráčom som držal veľmi palce, aby sme prvé kolo čo najskôr ukončili. Myslím, že to zvládli perfektne.“

Snažíte sa teraz trénovať a pripravovať ešte dôslednejšie, aby ste dostali ďalšiu šancu?

„Tá šanca príde, série budú už len ťažšie a ťažšie. Bodaj by to tak bolo stále, že by sme prešli sériu 4:0 a na konci play off by sme zdvihli pohár. Série budú ťažšie a tréner sa bude musieť rozhodnúť. Verím, že šancu dostanem.“

V druhom kole play off narazíte na San Jose. Akú sériu očakávate?

„Prvé kolo prešli cez Anaheim suverénne 4:0 na zápasy, čo niečo naznačuje. Majú kvalitný tím, bude to náročná a zaujímavá séria, ako každá v play off. Bude sa bojovať o veľa. Majú silnú obranu a výborný útok.“

Už počas základnej časti bolo vo Vegas hokejové šialenstvo. Ako to vyzerá počas play off?

„Atmosféra vo Vegas stále narastá. Fanúšikovia sú výborní, je tu veľký hokejový boom. Je zábava byť súčasťou tohto všetkého. Je to úžasné.“

V minulosti ste už zažili play off s Detroitom. Vidíte teraz nejaké rozdiely?

„Play off je všade rovnaké. Tu je však cítiť naozaj hokejový boom. Zažil som ho raz v Piešťanoch, keď postúpili do extraligy a vtedy som tam hral. Bolo to podobné, hoci trochu v menšom. Vo Vegas každý rozpráva o hokeji, mesto žije hokejom, keďže je to tu jediný šport. Veľmi cítiť podporu ľudí, je to skvelé.“