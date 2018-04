Wenger nie je unavený. Pri rezignácii vypočul hlas fanúšikov

Na lavičke Arsenalu pôsobil 22 rokov.

23. apr 2018 o 12:35 SITA

LONDÝN. Na odchod Arséna Wengera z londýnskeho futbalového FC Arsenal po tejto sezóne mal vplyv hlas fanúšikov klubu.

Prezradil to samotný tréner, ktorý po nedeľňajšom domácom stretnutí v Premier League proti West Hamu United (4:1) povedal, že pri rozhodovaní čiastočne vypočul volanie fanúšikov.

Prečítajte si tiež: Wenger oznámil svoj koniec v Arsenale po tejto sezóne

"Nie je to o únave. Osobne si myslím, že nás v zahraničí rešpektujú viac ako v Anglicku. Naši priaznivci nepôsobili spolupatrične s klubom, ako by som chcel, a to ma mrzelo," povedal Wenger.

Na lavičke klubu pôsobil 22 rokov. Arsenal priviedol k trom ligovým titulom a siedmim triumfom v FA Cupe. V roku 2006 postúpil až do finále Ligy majstrov, v ktorom podľahol FC Barcelona (1:2).

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Wenger: Fanúšikovia nie sú šťastní, to chápem

Arsenal sa postupne kvalitatívne vzďaľoval od elitných anglických i európskych klubov. Wenger sa dostával čoraz častejšie pod paľbu fanúšikov, ktorým sa nepozdávala jeho prestupová politika a absencia špičkových hráčov v kádri.

22 rokov pôsobil Arséne Wenger na lavičke Arsenalu.

Aj nedeľňajší domáci zápas proti West Hamu (4:1) lemovali "antiwengerovské" transparenty na tribúnach.

"Nechcem tvoriť hlúpe novinové titulky. Ľudia ma nepohoršujú, rozhodol som sa konať v prospech klubu," uviedol Wenger a dodal: "Nemá to nič spoločné s fanúšikmi; nie sú šťastní, to chápem."

Wengerovi sa počas dlhoročného pôsobenia podarilo vybudovať úspešnú značku. Sám si uvedomuje, že jeho práca presiahla futbal i celkovo šport.

Arsenalu venoval najlepšie roky

Hoci na veľkú trofej čaká Arsenal 24 rokov, stále si udržiava vysokú popularitu.

"Samozrejme, som šťastný, keď sú fanúšikovia spokojní, ale každé rozhodnutie v kariére som urobil najmä v prospech tímu. Tento klub má vo svete skvelý imidž.

Šport nie je iba o víťazstvách a prehrách, je to niečo väčšie. Pre mňa bolo vždy dôležitejšie ako vyzeráme vo svete, akú inšpiráciu ponúkame deťom v Afrike, Číne či Amerike," vysvetlil 68-ročný Francúz.

"Venoval som Arsenalu najlepšie roky života. Keď som sem prišiel, mal som 46 a pracoval som sedem dní v týždni po celých dvadsaťdva rokov. V takom prípade sa nedá odísť s jednoduchým ´ďakujem a dovidenia´. Posledný zápas bude veľmi ťažký, ale mám aj iné starosti a verím, že to prekonám.

Môjmu nástupcovi som zanechal zdravý tím a dobré podmienky, úprimne si želám, aby sa mu najbližších 20 rokov darilo ešte lepšie ako mne," dodal Wenger, ktorý odmietol prezradiť svoje budúce smerovanie.