Hádzanej chce šéfovať bývalý reprezentant, ktorého vraj polovica hnutia neznáša

Mená svojich protikandidátov nerieši.

23. apr 2018 o 13:12 SITA

BRATISLAVA. Presne dva mesiace pred volebnou konferenciou Slovenského zväzu hádzanej (SZH) predstavil svoju kandidatúru na post prezidenta Martin Lipták.

"Nechcem, aby sa moja kandidatúra vnímala ako nejaká senzácia, nie je to totiž o mne," povedal 54-ročný Košičan na úvod stretnutia s médiami pri príležitosti prezentácie svojej kandidatúry.

"Môj negatívny názor na činnosť SZH je známy, nikdy som neskrýval svoje výhrady. Viem, že byť šéfom zväzu je veľké sústo, ale mám dosť chuti a energie, preto som sa na to dal.

Dobre poznám stav v slovenskej hádzanej a chcem sa ho pokúsiť zmeniť," pokračoval Lipták, ktorého na najvyššiu pozíciu v rámci SZH navrhol Filip Fabišík, prezident nového klubu Košice Crows.

"Prvý impulz vyšiel od neho. Spýtal sa ma, či by sa nedalo niečo robiť s hádzanou. Následne ma pár informácií presvedčilo, že to síce nepotrebujem robiť, ale chcem. Chcem to skúsiť. Definitívne som sa rozhodol v decembri aj po konzultácii s rodinou."

Dôvody v štyroch bodoch

Bývalý československý reprezentant (133 zápasov, 309 gólov, účastník MS 1990) zhrnul hlavné tézy svojej kandidatúry do štyroch bodov: "Naša hádzaná má svoju značku, ale chcem, aby to bolo nielen u nás, ale aj vo svete.

Martin Lipták

Ďalej potrebujeme pomôcť hádzanej na regionálnej úrovni a ľuďom, ktorí tam pracujú v biednych podmienkach. Zaviedol by som do našej hádzanej väčšiu transparentnosť, informovanosť a prerozdelil by som viac prostriedkov pre kluby.

Potrebný je aj profesionálny prístup, teda lepší servis a pomoc pre všetky kluby a členov hnutia."

Polovica hnutia ho neznáša

Martin Lipták uviedol, že polovica hnutia ho neznáša, ale napriek tomu si trúfa zastávať najvyšší post v rámci SZH.

"Chcem robiť poctivo, rozhodne neplánujem sedieť päť dní v týždni v kancelárii. Keď mi to nepôjde, vzdám sa funkcie. Teraz si však myslím, že mám na to. Mená svojich protikandidátov neriešim. Nezaujíma ma, či budú kandidovať Peter Hatalčík, Jaroslav Holeša alebo Ernö Kelecsényi.

Čím viac ľudí bude chcieť pomôcť, tým lepšie. Rešpektujem každého, keď ma však niekto napadne, budem sa brániť," poznamenal Lipták, ktorý sa podľa vlastných slov nerozhodol kandidovať ako "trucpodnik" voči súčasnému vedeniu za ukončenie pôsobenia vo funkcii reprezentačného kouča mužov SR.

Lipták: Cítim sa mierne vyhorený

Súčasný kouč extraligového HC Sporta Hlohovec priznal, že si potrebuje oddýchnuť od trénerskej činnosti, v ktorej dosiahol viacero úspechov na klubovej úrovni i reprezentačnej, kde viedol národné tímy Česka i Slovenska.

"Cítim sa mierne vyhorený, nemám už taký drajv, ale nikdy som nepovedal, že sa k trénerstvu nevrátim. Momentálne to však nie je priorita," dodal najlepší hádzanár Slovenska za rok 1991.