Odmietli sťažnosť PAOK Solún. Grécky titul získal AEK Atény

AEK dve kolá pred koncom ligy vedie o osem bodov.

23. apr 2018 o 19:57 SITA

ATÉNY. Futbalisti AEK Atény v predstihu oslavujú grécky titul v sezóne 2017/2018.

Rozhodnutie padlo v pondelok mimo trávnika, referuje napríklad web The Straits Times s poukázaním na AFP.

Savvidis vtrhol na ihrisko

Odvolacia komisia národnej federácie HFF/EPO totiž potvrdila odrátanie troch bodov klubu PAOK Solún, v ktorého kádri je aj slovenský reprezentant Róbert Mak.

Znamená to, že AEK dve kolá pred koncom vedie nepreklenuteľne o 8 bodov. Raduje sa 12. raz v histórii a premiérovo od sezóny 1993/1994.

K sankcii od disciplinárky viedlo vtrhnutie viditeľne strelnou zbraňou disponujúceho majiteľa a prezidenta PAOK Ivana Savvidisa na trávnik 11. marca počas domáceho duelu so spomenutým AEK pre nespokojnosť s rozhodcami. Ligu 12. marca dočasne prerušili, trvalo to do 31. marca.

Savvidisa 29. marca vylúčili na tri roky zo štadiónov a dostal aj pokutu 100-tisíc eur.

PAOK dostal viacero pokút

PAOK musel zaplatiť 63-tisíc eur, ďalšie dva body mu administratívne zoberú v sezóne 2018/2019 a na tri stretnutia mu zakázali divácku podporu.

Riaditeľovi solúnskeho klubu, slovenskému bývalému rozhodcovi Ľubošovi Micheľovi, vyrúbili sankciu 15-tisíc eur a odstavili ho na 90 dní. Spomenutý zápas skontumovali 3:0 v prospech AEK Atény.

Konflikt vyvolala situácia z 90. min, keď arbitri za stavu 0:0 neuznali gól domáceho Fernanda Varelu. Rozhodca najprv signalizoval gól, ktorý však dodatočne odvolal pre postavenie mimo hry.

Zápas prerušili a nedohrali. Savvidis sa objavil na hracej ploche opakovane.

Bol obklopený telesnými strážcami a pri druhom vstupe už nemal na sebe kabát. Vtedy bolo vidieť, že má pištoľ zastrčenú v puzdre.