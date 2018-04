Si najväčšia troska, pôjdeš do basy. Ako Trenčín vyrábal zázraky?

Trenčín je jediným klubom z najlepších líg sveta, ktorý už dvakrát zvíťazil v sérii, hoci v nej prehrával 0:3 na zápasy.

24. apr 2018 o 0:07 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Je to jedna z najťažších vecí, akú môže hokejový tím v play off dokázať. Vyhrať sériu, v ktorej už prehráva 0:3 na zápasy. Je to takmer nemožné.

Vo vyše storočnej histórii NHL sa to podarilo iba štyrom klubom. V Európe je to podobné. Štatistiky Medzinárodnej hokejovej federácie evidujú v najlepších siedmich európskych ligách iba štyri také prípady. Jeden vo Švajčiarsku, jeden vo Fínsku.

A potom je tu Trenčín.

Tradičný slovenský klub je v tejto štatistike svetovým rekordérom. Ako jediný dokázal otočiť sériu z 0:3 na 4:3 na zápasy hneď dvakrát.

A teraz to môže zopakovať. Vo finále už prehrával s Banskou Bystricou 0:3 na zápasy a zdalo sa, že o titule je rozhodnuté. Omyl.

Trenčania vyhrali ďalšie tri zápasy, sériu vyrovnali a vybojovali si rozhodujúci siedmy súboj. Ten navyše budú hrať na svojom ľade (v utorok o 18.00).

A v ich tíme je dokonca chlapík, ktorý bol aj pri predchádzajúcich dvoch senzačných obratoch v rokoch 2008 a 2011. Ako to vtedy bolo?

Si troska, pôjdeš do basy

Prvý raz dokázali Trenčania zvládnuť zdanlivo beznádejnú sériu v roku 2008 vo štvrťfinále proti Martinu.

Bola to jedna z najvypätejších sérií v histórii slovenskej ligy. Tribúny boli plné, hralo sa tvrdo, lietali päste, štipľavé slová, aj podpásové urážky.

Rozhodcovia rozdali dokopy v siedmich zápasoch neuveriteľných 609 trestných minút. A o víťazovi napokon rozhodol gól, o ktorom jeden tím tvrdil, že vôbec nebol.

Lídrom Martina na ľade aj v provokovaní bol kontroverzný český útočník Lukáš Říha. Mal niekoľko konfliktov najmä s trenčianskym útočníkom Marcelom Hanzalom, ktorý mal vtedy na krku súdy.