Houston deklasoval Minnesotu 50 bodmi v tretej štvrtine, je jedno víťazstvo od postupu

Pozrite si súhrn výsledkov play off NBA 2017/2018.

24. apr 2018 o 7:43 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



NEW YORK. Basketbalisti Minnesoty by určite najradšej zabudli na tretiu štvrtinu pondelňajšieho stretnutia s Houstonom v 1. kole play off Západnej konferencie NBA.

Domáci Timberwolves v nej inkasovali 50 bodov a v zápase podľahli 100:119. Rockets vedú v sérii 3:1 a sú krok od postupu.

Hostia boli zároveň blízko k prekonaniu rekordu, v tretej dvanásťminútovke im chýbali dva body od prekonania maxima v počte nastrieľaných bodov v štvrtine play off - 31. marca 1962 LA Lakers dosiahlo 51 bodov, aj tak vtedy prehrali s Detroitom.

"Museli sme hrať agresívnejšie a viac strieľať. Vyšlo nám to a vtedy začal súper zaostávať," povedal James Harden, ktorý potvrdil úlohu kľúčového hráča a pripísal si 36 bodov.

Doplnil ho, tradične, Chris Paul s 25 bodmi, z toho 15 pridal v druhom dejstve. "Musím si pozrieť záznam, asi sme boli v ráži," zhodnotil Paul.

video //www.youtube.com/embed/rwWEKNw-heQ

Houston postúpil do vyraďovacej časti z pozície najlepšieho tímu profiligy, postup do konferenčného semifinále môže spečatiť v stredu.

Utah zvíťazil tretíkrát po sebe a otočil stav série s Oklahomou City na 3:1 na zápasy. V nedeľu Jazz triumfovali 113:96. Hostí môže mrzieť mizerná streľba spoza trojkového oblúka, keď premenili iba 5 z 26 pokusov.

Nedarilo sa Carmelovi Anthonymu, ktorý netrafil ani jednu zo šiestich striel. Utah sa najbližšie predstaví v stredu v Oklahome a môže si vybojovať účasť v ďalšej fáze.

video //www.youtube.com/embed/-vcGdUod-RU

Play off - 1. kolo (hrá sa na 4 víťazstvá):

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Minnesota - Houston 100:119 (21:21, 28:29, 20:50, 31:19)

/stav série: 1:3/

Najviac bodov: Towns 22 (15 doskokov), Butler 19, Rose 17 - Harden 36 (5 trojok), C. Paul 25, E. Gordon 18

Utah - Oklahoma City 113:96 (24:30, 34:22, 32:21, 23:23)

/stav série: 3:1/

Najviac bodov: Mitchell 33, Ingles 20, Gobert 16 (10 doskokov) - P. George 32, Westbrook 23 (14 doskokov), Anthony 11