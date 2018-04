Toľko výhier neprekonáme. Mali by sme skončiť, žartoval šéf Quick-Stepu

Belgický tím má v tomto roku už 27 víťazstiev. Naše tajomstvo? Sme ako rodina, vraví Bob Jungels.

24. apr 2018 o 13:17 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Vlci sú predátori, ktorí žijú vo svorkách. Tie im poskytujú bezpečie a útočisko. Skupina má silu aj pri love. Svorka sa zvykne rozdeliť okolo stáda, vyvolá v ňom paniku a vyberie si z neho zviera, ktoré je slabé. To sa snaží od stáda oddeliť a uštvať ho.

Pri štvaní bežia vlky zoradené za sebou, keď sa unavia tie, ktorí idú v čele, zaradia sa dozadu skupiny. Takto dokáže svorka udržiavať vysoké tempo veľmi dlhý čas. Korisť má malú šancu uniknúť.

Vlčia svorka sa tento rok objavila aj v pelotóne. Dokonca sa tým ani netají. Nápisy Wolf pack sa najskôr objavili na autobusoch tímu Quick-Step. Teraz sú už aj na dresoch a tričkách.

Svorka vystihuje hodnoty Quick-Stepu

„Výstižný názov. Keď sa blíži svorka, nie je vám do smiechu. Je to skvelé meno,“ hovoril pre velonews športový riaditeľ Quick-Stepu Brian Holm.

Podľa neho nielen vzbudzuje rešpekt, ale presne vystihuje aj vzťahy a hodnoty medzi cyklistami v tíme.

Svorka belgického tímu rovnako neúnavne a systematicky ničí súperov na pretekoch. Má za sebou rozprávkový štart sezóny a láme rekordy. Už teraz má 27 víťazstiev. Jedenásť víťazných klasík je dokonca rekord.

Na porovnanie tím Bora-Hansgrohe za celú uplynulú sezónu získal 33 víťazstiev.

„Sme veľmi spokojní, pretože lepšie to nemohlo byť. Asi by som mal na zajtra zvolať tlačovú konferenciu a ohlásiť, že končíme,“ smial sa šéf Quick-Stepu Patrick Lefevere. Tím vedie už dvadsať rokov, ale taký úspešný vstup do sezóny ešte nezažil.

„Dokázali sme spolu niečo úžasné, navyše s mladým tímom a štýlom, keď každý z tímu bojoval za toho druhého,“ hovoril pre denník Het Neiuwsblat.

V tíme sa mu podarilo vytvoriť medzi pretekármi žičlivú atmosféru. Pretekári si navzájom prajú a pomáhajú si. Kým ich konkurenti majú pred súťažami vždy určeného lídra, Quick-Step nie.

A tak v nedeľu na poslednej z jarnej klasík Liege – Bastogne – Liege zvíťazil Bob Jungels.

Ak niekto žiarli, je to jeho koniec

Pritom pred pretekmi jeho meno medzi favoritmi nebolo. Bez pomoci kolegov by možno nevyhral. Dvadsať kilometrov pred cieľom sa dostal do úniku, v skupine favoritov potom Philippe Gilbert a Julian Alaphilippe pokrývali každý pokus o jeho stíhanie a takticky brzdili prácu v skupine.

Keď Alaphilippe prešiel cieľom na štvrtom mieste, obe ruky mal nad hlavou a v cieli utekal blahoželať kamarátovi.

Veľmi podobne sa rodili aj ďalšie veľké víťazstvá tímu na Le Samyn, Harelbeke či Okolo Flámska. Tímový duch hral pri úspechoch Quick-Stepu kľúčovú rolu. Navyše o triumfy sa postaralo 12 rôznych pretekárov.

„Naše tajomstvo? Asi atmosféra medzi nami, pretože sme viac ako cyklistický tím. Sme ako rodina, partia kamarátov a môžeme si navzájom veriť,“ opisoval 25-ročný Jungels, pre ktorého to je asi najväčší triumf kariéry. V lete bude lídrom tímu na Tour de France.

„Keď vidíte, že aj taký jazdec ako Gilbert sa obetuje pre ostatných, aby mali šancu vyhrať... Presne o tom je náš tím. Nik nežiarli na toho druhého. Ak vidím, že niekto niekomu závidí, tak je to jeho koniec,“ hovorí Lefevere.

V tíme pritom sa pritom vlani lúčila legenda – Tom Boonen a fanúšikovia boli skeptickí, mali pochybnosti, či ho niekto dokáže nahradiť.

„Keď končil Johan Muuseuw, fanúšikovia si mysleli, že to bude problém a rovnaké to bolo, aj keď končil Tom Boonen. Vyzeralo to, že sme tím s amputovanou nohou, ale ukázalo sa, že máme mladých pretekárov, ktorí si s tým dokázali poradiť,“ dodal Lefevere.