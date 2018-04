Z Vlhovej bude kapitánka lode, no na olympiádu sa nechystá

Motokros a jachting budem brať len ako zábavu a hobby, vysvetlila slovenská lyžiarka.

24. apr 2018 o 16:45 SITA

BRATISLAVA. Na slalomových lyžiach patrí do úzkej svetovej špičky, rýchla a odvážna je aj na krosovej motorke.

Aktuálne si Petra Vlhová do zoznamu obľúbených športových aktivít pribrala aj jachting. Po vzore brata Borisa si robí kapitánsky kurz na jachte.

"Tieto športy robím, lebo ma to baví, a nie aby som išla niekde súťažiť. Pre mňa je dôležité len lyžovanie. Motokros a jachting budem brať len ako zábavu a hobby," s úsmevom vysvetlila Petra Vlhová v rozhovore pre RTVS.

Piata najlepšia žena celkového poradia uplynulej sezóny Svetového pohára už má za sebou aj výcvikovú plavbu, za kormidlom lode to bola jej premiéra. To neprežívala zle, viac jej dala zabrať teória.

"Je to aj veľa nových vecí, o ktorých som doteraz ani nepočula. Všetko sa mi to pletie. V praxi je to lepšie.

Do toho sa človek dostane raz-dva. To sa dá rýchlo naučiť, ale teória je problém. Dúfam, že budem dobrá kapitánka," skonštatovala Petra Vlhová.

Rovnaký kurz už absolvoval aj jej starší brat a neodmysliteľný člen lyžiarskeho tímu Boris a spolu s ňou si ho robí aj ich otec Igor.

"Keď budeme všetci traja na lodi, uvidíme, kto bude šéfovať," tajomne doplnila P. Vlhová pre RTVS.

Uplynulá sezóna Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní priniesla 22-ročnej rodáčke z Liptovského Mikuláša konečné 4. miesto v slalome a piate v celkovom hodnotení SP.

Ambiciózna pretekárka sa chce naďalej zlepšovať, v nastávajúcom súťažnom ročníku SP 2018/2019 plánuje rozšíriť počet pretekov a pribrať do repertoára aj niektoré rýchlostné disciplíny.