Bývalý tréner Belgicka obvinil Courtoisovho otca z prezradenia zostavy novinárom

Wilmots uviedol, že hráčom oznámil zostavu a o 15 minút neskôr sa objavila na sociálnych sieťach.

24. apr 2018 o 17:14 TASR

BRUSEL. Bývalý tréner belgickej futbalovej reprezentácie Marc Wilmots obvinil otca brankárskej jednotky Thibauta Courtousa z prezradenia základnej zostavy zástupcom médií.

Wilmots v rozhovore pre beIN Sports uviedol, že disponuje informáciami od žurnalistov, podľa ktorých im Thierry Courtois pred zápasom na EURO 2016 prezradil cennú informáciu o zložení základnej jedenástky.

"Takže je jasné, že to bol niekto z hráčov. Je to vážna vec, také niečo by sa nemalo stávať," hneval sa Wilmots, ktorý po kontinentálnom šampionáte vo Francúzsku skončil na lavičke Belgicka.

Courtoisov otec označil jeho obvinenia za nonsens.