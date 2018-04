Starosta: Hrali sme hokej, ktorý sa divákom páčil. Mrzí ma to aj za nich

K titulu sme boli blízko, ale nemáme sa začo hanbiť, hovorí trenčiansky obranca Tomáš Starosta.

24. apr 2018 o 22:58 Juraj Berzedi

Pre športovca sú to najťažšie okamihy, keď musí sledovať radosť druhého mužstva. Skúste nám ich opísať.

„Je to naozaj ťažké. Vidíte, koľko je tu ľudí. Hnali nás dopredu počas celého play off, a mrzí ma to aj za nich. Je to však šport, vyhrať mohol len jeden. Boli sme k tomu blízko. Máme mladé mužstvo.

Chýbal posledný krôčik a nie nadarmo sa hovorí, že býva najťažší. Aj také mužstvo ako Banská Bystrica ho zvládla až na štvrtý pokus. Určite sa nemáme za čo hanbiť.“

Vo finále ste ukázali obrovskú psychickú silu, keď ste sériu vyrovnali zo stavu 0:3 na 3:3. Kde hľadať príčiny, že ste dokonalý obrat nedotiahli do konca?

„Hrali sme doma, možno nám to zväzovalo ruky. A možno sme chceli až príliš. Zápas sa vyvíjal dobre, išli sme do vedenia, ale Banská Bystrica ukázala obrovskú silu. Má kvalitný káder a na výsledok si počkala. Hrali rozumne, vyhrávali 2:1, museli sme to otvoriť. Urobili sme chyby a z prečíslení dostali góly. Výsledok je krutý, ale s tým už nič nenarobíme.“

Máte 36 rokov. Pokúsite sa aj v ďalšej sezóne zabojovať v trenčianskom drese o vytúžený titul?

„Samozrejme, neplánujem ešte skončiť. Verím, že po takejto sezóne bude ešte väčšia chuť po úspechu a verím, že napokon titul získame.“