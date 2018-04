Radivojevič povie Šatanovi nie. Toto play off mi zobralo pár rokov života, tvrdí

Kapitán Trenčína nevie, či ešte bude hrať hokej. Vezme si čas na rozmyslenie.

25. apr 2018 o 2:28 Marián Szűcs

Ešte aj hodinu po zápase sa vrátil na ľad medzi fanúšikov. Ako už párkrát predtým. Chvíľu sa usmieval do kamier, vzápätí si utieral slzy. Kapitán Trenčína BRANKO RADIVOJEVIČ sa tešil, že hokejisti vrátili po dlhých rokoch do mesta eufóriu. A zároveň smútil. Možno to bol jeho posledný zápas v živote. Veľmi túžil, aby na jeho konci bol majstrovský titul. Lenže Trenčín prehral rozhodujúci finálový zápas s Banskou Bystricou 1:5.

Prevláda vo vás radosť z toho šialenstva, ktoré ste vyvolali v Trenčíne, alebo smútok z toho, že sezónu končíte bez titulu?

„Je mi ťažko. Boli sme tak blízko. Nie je to bohvieaký pocit. Je skvelé, čo sa tu deje, ale titul by bol krajší. Škoda. Všetci sme sa snažili, ale musím čestne uznať, že zdolať Bystricu štyrikrát za sebou je strašne ťažké. Ak nie nemožné. Skúsili sme to, dali sme si šancu, ale, bohužiaľ, nevyšlo to. O pár dní emócie prejdú, možno to budeme hodnotiť ako úspech a budeme si vážiť aj druhé miesto.“

Vo finále ste predviedli parádny comeback, prehrávali ste už 0:3 na zápasy, ale dokázali ste vyrovnať. Zažili ste niečo podobné v minulosti?

„Nie. Bolo to neskutočné. Začiatok série nám ušiel a dohnať to proti takému tímu ako Banská Bystrica je veľmi ťažké. V poslednom zápase boli lepší, mali viac šancí. Nám už došli sily. Veľmi sme ten zápas chceli vyhrať, ale Bystrica si to zaslúžila.“

Vo finále ste získali deväť bodov, vyhlásili vás za najužitočnejšieho hráča play off, chválili vás spoluhráči, súperi aj experti. Ste hrdý na to, čo sa vám v Trenčíne podarilo dokázať?

„Nie, veď celý tím pracoval fantasticky. Príliš sa mi nepáči, keď toto všetci hovoria.