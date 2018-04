Trenčín tlačili aj prominentní fanúšikovia. Bolo mi do plaču, vravel Gáborík

Marián Hossa mal zimomriavky už vtedy, keď videl zápasy Trenčína v televízii. V hľadisku to bolo ešte silnejšie.

TRENČÍN. „Kto je najlepší?“ zakričal jeden. „Dukla,“ odpovedal druhý.

Krátke video, ktoré nahrali, burcovalo fanúšikov i hráčov v Trenčíne. Na kocke nad ľadom sa objavilo viackrát počas siedmeho zápasu finálovej série medzi Duklou Trenčín a Banskou Bystricou.

Nahrali ho dvaja odchovanci domáceho klubu, ktorí sa neskôr stali hviezdami NHL.

Rozhodujúcu bitku o slovenský titul si nedali ujsť. V hľadisku boli prominentní fanúšikovia Marián Gáborík a Marián Hossa.

„Dali sme pekný prvý gól, ale Bystričania hneď po ňom vyrovnali. Verím, že keby sme udržali náskok trochu dlhšie, vyvíjalo by sa to inak. Ale Banská Bystrica hrala trochu lepšie,“ hodnotil Hossa, ktorý priletel zo zámoria len krátko pred zápasom.

Zápasy sledoval aj v Chicagu

Ku klubu, ktorý ho vychoval, má stále vrúcny vzťah. V súčasnom tíme Trenčína navyše hral jeho brat Marcel. Aj preto zápasy play off sledoval aj v Amerike.

„S manželkou sme pozerali zápasy v Chicagu. Som rád, že som mal šťastie vidieť naživo aspoň siedmy zápas a užiť si atmosféru. Bolo to fantastické. Len škoda záveru. Diváci však boli skvelí, stále spievali,“ vravel Marián Hossa, ktorý je hráčom Chicaga, ale celú minulú sezónu vynechal pre zdravotné problémy vyplývajúce z alergie na hokejový výstroj.

„Som rád, že v našej lige vidíme takéto obraty. Že sa tím dokáže pozviechať, aj keď prehráva 0:3 na zápasy. To nadchne fanúšikov. Bola to krásna séria a myslím, že si to užilo celé Slovensko,“ dodal Hossa.

Aj s Gáboríkom spolu s fanúšikmi tlieskali, povzbudzovali aj svietili telefónmi počas obľúbeného chorálu trenčianskych tribún.

Obaja majú titul s Trenčínom

Obe hviezdy zo zámoria získali s Trenčínom slovenský titul. Hossa v roku 1997 ako 18-ročný mladík a Gáborík v roku 2004, keď tradičný klub vyhral ligu naposledy.

Gáborík sa však z trofeje netešil na ľade. Za Trenčín odohral len deväť zápasov na začiatku sezóny (dal v nich desať gólov), keď sa dohadoval na novej zmluve s Minnesotou. Po jej podpise odišiel do zámoria.

„Bolo by pekné opäť doniesť titul do Trenčína,“ narážal Gáborík na fakt, že popredný slovenský klub získal trofej naposledy pred štrnástimi rokmi. „Ale pre Trenčín je veľké plus, že bol vo finále,“ dodal.

Hossa dobyl s Trenčínom titul dokonca pred 21 rokmi. „To je obrovsky dávno, ale pripadá mi to ako včera,“ reagoval.

Hossa: Toto som tu nevidel dlho

Obaja slávni odchovanci trenčianskeho hokeja titul veľmi želali svojmu kamarátovi Brankovi Radivojevičovi. Ten sa na záver kariéry vrátil do materského klubu. A chcel s ním získať majstrovskú trofej.

„Branko je rodený líder, naštartoval celý tím, dal mu neuveriteľnú injekciu. Bolo to vidieť počas sezóny aj v play off. Je na sklonku kariéry a veľmi som mu ten titul prial. A tiež Marcelovi Hossovi. Musím priznať, že mi bolo do plaču. Ale bolo to krásne finále,“ reagoval Gáborík.

„Sám som zažil prehru v siedmom zápase. Nie je to bohvieaký pocit, ale život ide ďalej. Mladí chalani nazbierali skúsenosti, posunie ich to dopredu. Je mi ľúto Branka, mohol sa rozlúčiť ako majster, urobil v tomto tíme kus roboty,“ pridal sa Marián Hossa.

To, čo sa dialo na trenčianskom štadióne, ho napriek finálovej prehre nadchlo.

„Zápasy Trenčína väčšinou vidím iba predtým, než odletím do Ameriky. V prípravných súbojoch je v hľadisku málo ľudí. To, čo sa dialo v play off, som tu nevidel veľmi dlho. Aj keď som zápasy sledoval v televízii, mal som zimomriavky. A keď tu človek sedí v hľadisku, je to ešte silnejšie,“ reagoval.