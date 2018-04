Ich zápas označujú za predčasné finále. Arsenal v šlágri privíta Atlético

Finalistom sa stane aj jeden z dvojice Marseille - Salzburg.

26. apr 2018 o 6:50 TASR

BRATISLAVA. Francúzsky futbalový tréner Arsene Wenger chce ukončiť takmer 22-ročné pôsobenie na lavičke Arsenalu Londýn triumfom v Európskej lige UEFA. Jeho zverencov však v semifinálovom šlágri čaká najťažší možný súper - Atlético Madrid.

Vo štvrtkovom úvodnom súboji s výkopom o 21:05 bude mať Arsenal výhodu domáceho prostredia. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Olympique Marseille a FC Salzburg.

Dočká sa Wenger štýlovej rozlúčky?

Arsenal a Atlético sa v európskych klubových súťažiach stretnú vôbec prvýkrát, ich vzájomná konfrontácia bude pre mnohých predčasným finále.

Londýnčania nastrieľali v tejto sezóne Európskej ligy najviac gólov (29), no v meraniach síl so španielskymi tímami sa im príliš nedarí. Z uplynulých šiestich stretnutí proti účastníkom La Ligy zvíťazili iba v jedinom.

Európska liga - semifinále Štvrtok o 21:05: Arsenal Londýn - Atlético Madrid (rozhodca: Clément Turpin (Fr.))

(rozhodca: Clément Turpin (Fr.)) Olympique Marseille - FC Salzburg (William Collum (Škót.))

Kapitán Arsenalu Per Mertesacker tvrdí, že je najvyšší čas nepriaznivú bilanciu zmeniť a rozlúčiť sa s Wengerom tým najlepším možným spôsobom.

"Rešpektujeme silu Atlética. Je to klub, ktorý v uplynulých rokoch dvakrát postúpil do finále Ligy majstrov. Ak ho chceme vyradiť, musíme na Emirates Stadium zvíťaziť a vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred budúcotýždňovou odvetou v Madride," uviedol pre web klubu.

"Základom úspechu je neinkasovať doma gól. Zisk európskej trofeje by bol štýlovou rozlúčkou s Arsenem a zároveň by znamenal miestenku do Ligy majstrov," doplnil.

Arsenal v roku 2000 pod vedením Wengera postúpil do finále Pohára UEFA - predchodcu Európskej ligy.

Torres: Dokážu súpera dostať pod obrovský tlak

Atlético, ktoré triumfovalo v Európskej lige v rokoch 2010 a 2012, nastúpi v Londýne bez Diega Costu a Felipeho Luisa.

Otáznik visí aj nad štartom obrancu Juanfrana, ktorý utrpel v nedeľu v lige proti Betisu Sevilla zranenie zadného stehenného svalu.

Fernando Torres očakáva náročný zápas. "Dobre poznám Arsenal z čias pôsobenia v Liverpoole a Chelsea. Doma je veľmi silný a dokáže dostať súperov pod obrovský tlak," priznal.

"Musíme hrať pozorne v obrane a využiť každú jednu šancu na strelenie gólu," zdôraznil skúsený útočník, pre ktorého to je posledná sezóna v Atléticu.

V Marseille krotia nadšenie zo súpera

Marseille má dvojnásobnú motiváciu postúpiť do finále Európskej ligy. Vyvrcholenie súťaže sa totiž uskutoční 16. mája na francúzskej pôde - na štadióne Olympique Lyon.

Športový riaditeľ Marseille Andoni Zubizarreta však varuje pred podcenením semifinálového súpera.

"Po žrebe zrejme mnohí naši fanúšikovia jasali, že sme sa vyhli Arsenalu i Atléticu. Salzburg však proti Laziu Rím demonštroval svoju silu. Ani posledné vzájomné zápasy s Rakúšanmi nedopadli v náš prospech. V Salzburgu sme prehrali a doma iba remizovali," povedal bývalý španielsky reprezentačný brankár.

Salzburg môže vyrovnať najväčší klubový úspech z roku 1994, keď postúpil do finále Pohára UEFA.