Šatan a Ramsay povolali aj Mikúša, zahrá si už proti Kórejčanom

V stredajšom stretnutí nebude k dispozícii viacero hráčov.

25. apr 2018 o 14:34 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie urobil pred stredajším prípravným zápasom s Kórejskou republikou jednu zmenu.

Do kádra pribudol útočník HC Litvínov Juraj Mikúš.

Prečítajte si tiež: ONLINE: Slovensko - Južná Kórea (sledujte na SME.sk)

"V nedeľu sa nám skončila sezóna. V kútiku duše som dúfal, že by som mohol dostať pozvánku. Ale keď to vyzeralo, že ju nedostanem, tak som sa zmieril s tým, že mám po sezóne. Keď som sa balil, Miro Šatan mi zavolal, či by som neprišiel vyskúšať na tri prípravné zápasy. Takže som tu," povedal Mikúš pre oficiálny web slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Juraj Mikúš nahradí v zostave Martina Bakoša. "Martin má menší zdravotný problém, ale aspoň vyskúšame Mikúša. Pravák za praváka. Juraja hodíme do situácie a uvidíme, ako sa ukáže," uviedol Róbert Petrovický, asistent hlavného trénera Craiga Ramsayho.

Tiež prezradil, že v bránke dostane proti Kórejčanom prednosť Denis Godla.

V zostave budú chýbať okrem Martina Bakoša aj Patrik Rybár a Marek Ďaloga. Hrať ešte nebude ani Andrej Sekera, obranca Edmontonu Oilers by však mal byť k dispozícii na oba zápasy proti Francúzsku. Tie Slováci odohrajú v piatok 27. apríla v Nitre a v sobotu 28. apríla v Piešťanoch.