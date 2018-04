Hudáčka neúčasť na ZOH trápila ešte dlho, o zákernom zákroku hovoril s mentálnym trénerom

V budúcej sezóne si zrejme premiérovo vyskúša angažmán v Česku.

25. apr 2018 o 18:21 SITA

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček je aktuálne bez klubovej príslušnosti. Naposledy pôsobil vo švédskom Färjestade, za ktorý však odohral iba 5 zápasov.

"Po dohode so ženou sme vylúčili Rusko. Moje ďalšie pôsobenie je teda v štádiu riešenia. Asi už môžem prezradiť, že to bude v českej extralige, v jednom z top tímov. Myslím si, že to bude dobré," povedal pre hokejportal.net Hudáček.

Nebol na ZOH, nepôjde ani na MS

Počas sezóny 2017/2018 nazbieral rodák z Levoče na klubovej úrovni za Örebro a Färjestad 17 bodov (6+11), čo je najmenej od ročníka 2013/2014, keď získal v drese bratislavského Slovana v KHL ešte o bod menej (5+11).

Nevošiel sa do nominácie trénera Craiga Ramsayho na zimné olympijské hry v kórejskom Pjongčangu a pre zlý zdravotný stav vynechá aj majstrovstvá sveta v Dánsku.

"Po psychickej stránke bola táto sezóna dosiaľ moja najťažšia v kariére. Prvýkrát sa mi prihodilo zranenie, ktoré ma výrazne limitovalo. Zažil som aj veľké tlaky. Či už som si ich vytvoril sám na seba tým, že som veľmi chcel hrať na ZOH, ale boli i zo strany vedenia klubu.

Libor Hudáček (vpravo) so svojím bratom Júliusom. (zdroj: TASR)

Chceli, aby som hral, ale teraz už viem, že som to mal celé vyriešiť úplne inak. Nemal som hrať cez bolesť, limitoval ma zápal. Dve mesiace som sa kvôli účasti na ZOH dopoval tabletkami a napokon som sa tam aj tak nedostal.

To som však nemohol dopredu vedieť. Príprava na ročník bola výborná, mal som priemer dva body na zápas, prvých asi 10 stretnutí som mal bod na zápas. Potom prišli dva mesiace bez bodu, pričom som hral v dueloch tak 6-7 minút. Hral som len buly v útočnom pásme a presilovky.

Tréneri chceli, aby som nastupoval, aj keď som poriadne ani nevedel vystreliť. V novembri a decembri som sa na ľade cítil ako duch, puk som chcel iba do šance, ale tak sa nedá hrať hokej. Zle som sa rozhodol, teraz by som to už riešil inak," prezradil 27-ročný útočník.

Neúčasť na ZOH ho trápila dlho

Priznal, že neúčasť na ZOH ho trápila ešte dlho.

"Mal som aj prebdené noci plné rôznych myšlienok. Sadol som si s mojím mentálnym koučom a vyrozprávali sme si to. Všetko zlé je na niečo dobré, mohol som sa venovať iným povinnostiam, vtedy som aj prestúpil do švédskeho top tímu. To, že potom prišiel faul a vyhodenie, to je už moja chyba," povedal Hudáček.

Jeho pôsobenie vo Färjestade sa skončilo neslávne práve po nevyberavom faule na hráča Rögle Ludviga Elvenesa. Mladší z bratov Hudáčkovcov sa zahral na drevorubača a súpera poslal k zemi tvrdou sekerou.

Podľa Hudáčka je video nešťastné strihnuté

Od vedenia súťaže dostal päťzápasový dištanc a následne s ním vedenie klubu rozviazalo kontrakt.

"To video je nešťastne strihnuté. Presne predtým bol jasný faul na mňa, rozhodca bol meter od toho a vysmial sa mi do tváre. Bol to impulz, ktorý ma naštval. Riešil som ten zákrok s mojím mentálnym trénerom. Ja som súperovmu hráčovi nechcel zlomiť ruku, alebo ho zraniť.

Ani neviem, či to bol ten istý, čo ma predtým fauloval. Ja som ho chcel seknúť tak, aby mu puk odskočil do rohu. Na videu to vyzerá zle, lebo som sa natiahol, keď mi urobil kľučku. Ale dostal tú sekeru do nohavíc, v ďalšom striedaní hral. Neviem prečo mi udelili až taký trest. Urobili to takto, som cudzinec, takže si na mne zgustli," ozrejmil Libor Hudáček.