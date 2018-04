ONLINE: Slováci odohrajú dvojzápas s Francúzskom. Začnú v Nitre

Prenos budete môcť sledovať online s nami.

27. apr 2018 o 0:00 (aktualizované 27. apr 2018 o 14:32) SME.sk a TASR

BRATISLAVA. Na piatkovom rannom rozkorčuľovaní pred prípravným zápasom s Francúzskom (17.00, Nitra) sa trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsaymu hlásila už aj dvojica hráčov z majstrovskej Banskej Bystrice - Tomáš Hrnka a Pavol Skalický.

"Titul sme oslávili, ale určite sme to nepreháňali. Ráno na tréningu som sa cítil preto úplne v pohode. Ciele do prípravy si nedávam. Chcem naplno odohrať zápas, ktorý budem hrať a čo bude, to uvidíme. Dnes proti Francúzsku však ešte nenastúpim," citoval Hrnku portál hockeyslovakia.sk.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Dnes ešte nenastúpi ani Pavol Skalický, rovnako ako Marek Hovorka a Juraj Valach," prezradil po rozkorčuľovaní asistent trénera Ramsayho Vladimír Országh.

Ten sa k tímu pripojil tiež v piatok ráno. Spolu s Róbertom Petrovickým bude asistentom trénera aj na majstrovstvách sveta v Dánsku.

"Po náročnej sezóne vládzem, takže som rád, že som v reprezentácii a verím, že spravíme nejaký dobrý výsledok. Chlapci doteraz v prípravných zápasoch podávali dobré výkony, ale najťažší súperi prídu až na svetovom šampionáte," zhodnotil Országh.

V piatok sa proti Francúzsku postaví do bránky Marek Čiliak, na striedačke bude pripravený Denis Godla. V sobotu sa obaja súperi stretnú opäť, dejiskom súboja bude zimný štadión v Piešťanoch.

Online prenos: Slovensko - Francúzsko (Euro Hockey Challenge 2018, hokej)