Taký slabý Real dlho nevideli. Boli sme naivní, smútia Bavori

Vybrali sme sedem momentov, ktoré ukázal prvý zápas semifinále Ligy majstrov. Bayern Mníchov doma prehral s Realom Madrid 1:2.

26. apr 2018 o 6:13 Pavol Spál

1. Bayern premárnil veľa šancí

Futbal nemá logiku. Výrok Tomáša Pospíchala, strieborného medailistu z Čile z roku 1962 a neskôr úspešného trénera, zase raz platil. Alebo nie?

Futbalisti Bayernu Mníchov boli v prvom semifinálovom súboji Ligy majstrov proti Realu Madrid lepším tímom. Nemeckého majstra zdobila rýchlosť, agresivita, šikovnosť. Dominoval vo všetkých štatistikách.

Vytváral si množstvo šancí, ktoré však premárnil. A doplatil na to.

Bayern si v stredu vytvoril proti Realu minimálne toľko príležitostí, ako deň predtým Liverpool proti AS Rím. Kým anglický tím vyhral 5:2, Bayern doma prehral 1:2. „Toľko šancí sme si nevytvorili ani proti Hannoveru,“ vravel pre ZDF frustrovaný obranca Joshua Kimmich.

Bol to súboj dvoch skúsených tímov. Bayern má vekový priemer 29,9 roka, Real o rok menej.

Obhajca trofeje hral pragmaticky, z minima vyťažil maximum. Z dvoch šancí dal dva góly. Real uštedril čerstvému nemeckému šampiónovi opätovnú lekciu z efektivity.

„Ak by sme vyhrali 5:2, tak by sa Real nemohol sťažovať. Taký slabý Real som nevidel dlhú dobu. My sme to však nevyužili, všetci sme z toho obarení,“ dodal obranca Niklas Süle.

Veľmi aktívny bol krídelník Franck Ribéry, namiesto hrdinu je však smoliarom. Dostal so do troch veľkých šancí, ale kľúčové situácie nevyriešil dobre. Nepresadil sa ani Robert Lewandowski, najlepší strelec Bayernu premárnil tiež tri tutovky.

„Bayern bol lepším tímom, z našej strany šlo o priemer. Tvrdo sme však pracovali,“ tvrdil stredopoliar Realu Toni Kroos.

2. Veľké chyby

Za takú chybu by sfúkli aj dorastenca v okresnej súťaži, no stáva sa to aj na najvyššej úrovni.