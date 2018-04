Triebeľová je po tretíkrát majsterkou Európy, vybojovala si právo účasti na OH mládeže

Mladá Slovenka dosiahla ďalší veľký úspech slovenského boxu.

26. apr 2018 o 8:17 SITA

FOTO: Jessica Triebeľová na stupni víťazov (počkajte, kým sa fotografia načíta):

ROSETO DEGLI ABRUZZI. Slovenská boxerka Jessica Triebeľová zvíťazila v kategórii do 57 kilogramov nad Dearbhlou Rooneyovou z Írska 5:0 na body v stredajšom finálovom dueli na majstrovstvách Európy starších (17 - 18 rokov) a mladších dorasteniek (15 - 16 rokov) v talianskom prímorskom letovisku Roseto Degli Abruzzi.

Zároveň si tým vybojovala účasť na augustových majstrovstvách sveta junioriek v maďarskom Egeri a celkovým prvenstvom si zabezpečila aj štart na októbrových olympijských hrách mládeže v argentínskom Buenos Aires.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



ME - staršie dorastenky, kategória do 57 kilogramov: Štvrťfinále: Jessica Triebeľová (SR) - Giordana Sorrentinová (Tal.) 4:1 na body Semifinále: Jessica Triebeľová (SR) - Sophie Alischová (Nem.) 5:0 na body Finále: Jessica Triebeľová (SR) - Dearbhla Rooneyová (Ír.) 5:0 na body

Iba 17-ročná Oravčanka, ktorú trénersky vedie jej otec Peter, dosiahla na kontinentálnom šampionáte zlatý hetrik. Triebeľová predtým už dvakrát triumfovala na ME, ešte v kategórii mladších dorasteniek.

Vlani v júli v bulharskej Sofii zdolala v kategórii do 57 kilogramov Vilmu Viitanenovú z Fínska (4:1 na body) a v septembri 2016 si v tureckom meste Ordu poradila v rozhodujúcom súboji v kategórii do 54 kilogramov s Ruskou Valeriou Rodionovovou (2:1 na body).

Postarala sa vďaka tomu medzi ženami o premiérový titul majstra Európy pre Slovenskú republiku v ére samostatnosti.

"Tentoraz Jessice nešlo len o tretí titul európskej šampiónky do zbierky, ale aj o nomináciu na majstrovstvá sveta do Maďarska a na mládežnícke olympijské hry do Argentíny. Čaká nás dlhá cesta a veľa práce, ale krôčik po krôčiku sa blížime k nášmu snu - účasti na OH 2020 v Tokiu," informoval agentúru SITA tréner a otec úspešnej pästiarky Peter Triebeľ.

"Vo finále proti írskej boxerke išlo o veľa, pretože iba z prvého miesta viedla cesta na olympijské hry mládeže v Buenos Aires. Jessicin zlatý hetrik je obrovským úspechom slovenského boxu," dodal Triebeľ.