Černák nebodoval, jeho tím postúpil v AHL do druhého kola play off

Syracuse Crunch v prvom kole neprehral ani raz.

26. apr 2018 o 11:37 TASR

NEW YORK. Klub zámorskej AHL Syracuse Crunch zvíťazil v noci na štvrtok na ľade Rochestru Americans 6:3 a prebojoval sa do 2. kola play off po triumfe 3:0 na zápasy.

V drese hostí nastúpil aj slovenský obranca Erik Černák, no bodovo sa nepresadil.