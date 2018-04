Sagan ako obhajca? Na podobnej trati naposledy MS dokončili pätnásti jazdci

Majstrovstvá sveta v cyklisticke v rakúskom Innsbrucku sľubujú súboj elitných vrchárov.

26. apr 2018 o 17:53 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Bolo to nevídané. Vyhrať trikrát za sebou majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike sa nikomu predtým nepodarilo.

Prečítajte si tiež: Šéf Quick-Stepu reagoval ako po nevydarenom rande. Tak stratil Sagana

Na triumf máte len jeden pokus. Nie žiadna ďalšia etapa, v ktorej sa dá zachrániť slabší výkon.

Peter Sagan to minulý rok v nórskom Bergene zvládol. Po pretekoch sa začalo špekulovať, či by mohol históriu posunúť ešte ďalej.

Tento rok v septembri ho však na majstrovstvách sveta v Innsbrucku čaká trať, na ktorej budú mať problémy aj elitní vrchári.

Cyklisti pôjdu 265 kilometrov a čaká ich päťkilometrové prevýšenie.

"Nič také náročné som nevidel od majstrovstiev sveta v Sallanches v roku 1980. Vtedy preteky dokončilo iba štrnásť alebo pätnásť cyklistov. Budeme potrebovať osem jazdcov, ktorí pôjdu na sto percent. Inak bude zbytočné vôbec tam cestovať," hovorí francúzsky tréner Cyrille Guimard pre L'Equipe.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Horské preteky pre čistých vrchárov

Šampionát v roku 1980 v mestečku vo francúzskych Alpách Sallanches je považovaný za vôbec najťažší v histórii.

Triumfoval vtedy domáci Bernard Hinault. Zo 107 súťažiacich preteky dokončili iba pätnásť jazdcov. Vyšliapali spolu 6-tisíc výškových metrov.

Trať v Innsbrucku je podobná, no pred mestskými okruhmi cyklisti prejdú 80 kilometrov od štartu v Kufsteine. Ten sa nachádza nadmorskej výške 500 metrov. Po 60 kilometroch sa profil výrazne dvíha.

Prvé stúpanie s dĺžkou 2,6 kilometra má priemerný sklon 10,5 percenta. Nasleduje nástup na okruh južne od Innsbrucku dlhý takmer 24 kilometrov a záverečný dlhší okruh s dĺžkou 31 kilometrov.

V roku 1980 triumfoval Bernard Hinault

video //www.youtube.com/embed/qFayvsXR9j8

Na kratšom okruhu prídu cyklisti do horského strediska Igls. Čaká ich stúpanie do 8-kilometrového kopca s priemerným sklonom 5,7 percenta. Po šiestich výstupoch do Iglsu jazdov čaká prekážka na dlhšom okruhu.

Výstup na Gramartboden je krátky (2,8 km), ale o to ťažší s priemerným sklonom 11,5 percenta. Pritom v druhej časti sa nachádza 350 metrov dlhá strmina na úrovni 19,7 percenta s najťažším úsekom dosahujúcim sklon až 25 percent.

"Keď som teraz videl trať, už mám v hlave mená jazdcov, ktorí by mohli ísť. Je to horský profil pre čistých vrchárov," dodal Guimard.

Bude Sagan obhajovať?

Pre slovenských fanúšikov je dobrou správou, že majstrovstvá sveta budú neďaleko. Naposledy boli v Nórsku, predtým v Katare a americkom Richmonde. Zakaždým však na tratiach, kde bol Sagan jedným z najväčších favoritov.

V Innsbrucku by za normálnych okolností nemal mať šancu. Zatiaľ ani nie je jasné, či do Rakúska vôbec pôjde. Napriek tomu, že je obhajcom titulu. Veľké kopce mu totiž príliš nesedia.

Prečítajte si tiež: Nibali o trati na majstrovstvách sveta: Taký náročný okruh som ešte nevidel

„Majstrovstvá v Innsbrucku majú náročný profil. Keby boli len ťažké, poviem si – dobre. Ale ony sú extrémne náročné. Problémy budú mať aj vrchári. Často vysvetľujem ľudom, ktorí si myslia, že cyklista by mal vedieť jazdiť všade.

To je tak, ako maratónec nikdy nevyhrá šprint na sto metrov a šprintér nikdy nevyhrá maratón. Aj keď v Petrovom prípade nikdy nehovor nikdy," hovoril pre SME Saganov bývalý tréner Peter Zánický.

Sagan už mnohokrát ukázal, že dokáže prekvapiť aj v kopcovitejších pretekoch či etapách. V Innsbrucku však bude trať, ktorá dá šancu na triumf najmä vrchárom, ktorí budú mať výdatnú podporu kolegov. A takých jazdcov momentálne slovenská cyklistika nemá.