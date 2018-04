Toľko cudzincov ako v Nitre či Bystrici? To je choré, tvrdí Pardavý

26. apr 2018 o 18:01 Marián Szűcs

TRENČÍN. Do konca finále ostávalo tridsať sekúnd. Hokejisti Trenčína držali puk pri svojej bránke. Už nemalo zmysel útočiť. Prehrávali 1:5.

Bolo jasné, že titul získa súper. Hráči už iba postávali. A diváci?

Stáli, spievali, tlieskali a ďakovali svojmu tímu. A po zápase to pokračovalo. Akoby titul vybojoval Trenčín a nie hostia z Banskej Bystrice.

Po ľade sa s majstrovskou trofejou nad hlavami premávali hráči súpera, ale diváci neodchádzali. Takú silnú Duklu totiž dlho nevideli.

Hokej sa vrátil domov

Hoci je Trenčín jedným z najtradičnejších slovenských klubov, ktorý vychoval množstvo skvelých hráčov, domáce tituly má len tri. Ten posledný pritom získal pred štrnástimi rokmi. Vo finále bola Dukla naposledy pred jedenástimi rokmi. Mala finančné problémy, vlani skoro vypadla do druhej ligy.

Fanúšikovia až príliš často videli prehry, pády a sklamania. Aj preto sa im po poslednom finálovom zápase proti Bystrici nechcelo odísť.

„Je to fantastické. V auguste sme mali v príprave zlé výsledky a na tribúny chodilo málo ľudí. A teraz? Pozrite sa na to," vravel trenčiansky obranca Peter Frühauf.

Keď Bystričania odišli do kabíny, usporiadatelia pustili domácich fanúšikov na ľadovú plochu. Ešte hodinu po zápase stále dokola vyvolávali hráčov. A tí znova a znova prichádzali.

Hokej sa vrátil domov.

“ Už sme sa bavili o tom, ktorých trenčianskych hráčov máme po svete a boli by vhodní na doplnenie kádra. Určite nepôjdeme cestou Bystrice či Nitry „ Ján Pardavý, asistent trénera v Trenčíne

„Ľudia sa počas sezóny nabaľovali, stupňovalo sa to výkonmi hráčov a dobrými výsledkami. A vyvrcholilo to v play off. Bolo to neskutočné, ako kedysi vo federálnej lige.

Toľko divákov na play off tu dlhé roky nebolo. Keď hrá Trenčín dobrý hokej, atmosféra je tu najlepšia na Slovensku,“ hovoril Ján Pardavý, dlhoročný hráč Dukly a teraz prvý rok asistent hlavného trénera Petra Oremusa.

To, že bude o titul bojovať Banská Bystrica, sa čakalo. Ale že jej súperom vo finále bude Trenčín, čakal málokto.

Aprílové stretnutie

Ako je možné, že tím, ktorý sa vlani zachránil v lige až v poslednom zápase sezóny, bojoval po roku o titul?