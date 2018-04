Arsenal len remizoval proti oslabenému Atleticu Madrid. Wenger bol sklamaný

Atletico Madrid hralo väčšinu zápasu bez vylúčeného hráča aj trénera.

27. apr 2018 o 7:41 TASR

LONDÝN. Od 10. minúty dohrávali bez vylúčeného Šimeho Vrsaljka aj bez trénera Diega Simeoneho, ktorého po protestoch vykázali na tribúnu.

Napriek tomu uhrali futbalisti Atletica Madrid v úvodnom semifinále Európskej ligy UEFA 2017/2018 na pôde Arsenalu Londýn cennú remízu 1:1.

Pred budúcotýždňovou odvetou na Metropolitano (3. mája) si tak vytvorili sľubnú východiskovú pozíciu na postup do lyonského finále.

Domáci Alexandre Lacazette dal vedúci gól v 61. minúte, hostia ale dokázali vyrovnať v 82. minúte zásluhou Antoinea Griezmanna.

Simeone prežíval na tribúne muky

Simeone po zápase priznal, že na tribúne prežíval muky.

"Je naozaj náročne dohrávať s desiatimi na Emirates Stadium proti tímu, na lavičke ktorého sedí výnimočný tréner Arsene Wenger.

Domáci si vytvorili veľa šancí, vďaka obetavej hre v obrane a skvelým zákrokom Jana Oblaka sme však dosiahli nádejný výsledok. Toto mužstvo opäť ukázalo, že má obrovský charakter. V priebehu uplynulých rokov to nebolo prvýkrát, čo v náročnej situácii odviedlo fantastickú robotu.

Veľká vďaka patrí aj našim fanúšikom, ktorí dodali hráčom pozitívnu energiu. Ešte však ani zďaleka nie je o ničom rozhodnuté, šance na postup sú 50:50," uviedol argentínsky kouč pre uefa.com.

Arsenal mal v závere veľkú šancu strhnúť víťazstvo na svoju stranu, Oblak však vytiahol bravúrny zákrok pri hlavičke Aarona Ramseyho.

"Bolo to drsné, veď prakticky celý zápas hral Arsenal v početnej výhode. Strelili sme však veľmi dôležitý vyrovnávajúci gól a do Madridu pôjdeme so vztýčenými hlavami. Na horúcej londýnskej pôde sme dosiahli skvelý výsledok," tešil sa slovinský brankár.

Wenger: Výsledok nezodpovedá priebehu hry

Arsenalu v meraniach síl so španielskymi tímami sa príliš nedarí. Z uplynulých siedmich stretnutí proti účastníkom La Ligy zvíťazil iba v jedinom.

Tréner Arsenalu bol po štvrtkovom dueli spokojný s predvedeným výkonom, škrel ho však inkasovaný gól v závere.

"Výsledok nezodpovedá priebehu hry. Atletico je tím, ktorého zdobí skvelá defenzíva, napriek tomu sme si proti nemu vypracovali množstvo šancí. Premenili sme však iba jedinú a v závere sme po chybe v obrane dostali gól, ktorý nás môže stáť postup," netajil sklamanie Wenger.

Francúzsky tréner priznal, že v domácej šatni zavládlo po zápase veľké sklamanie.

"Musíme sa čím skôr zmobilizovať a do Madridu cestovať s presvedčením, že je v našich silách postúpiť do finále. Bude to však veľmi náročné. Atletico má jednu z najlepších obrán a Oblak je podľa mňa jedným z top brankárov v Európe. Svoje kvality naplno potvrdil aj v úvodnom semifinálovom stretnutí," dodal Wenger.

Ten by rád ukončil takmer 22-ročné pôsobenie na lavičke Arsenalu ziskom cennej trofeje.