Velez-Zuzulová a Volko sa stali ambasádormi projektu Stars for Stars

Obaja sa rozhodli podporiť myšlienku nadácie.

27. apr 2018 o 11:57 (aktualizované 27. apr 2018 o 12:20) TASR

BRATISLAVA. Novými ambasádormi projektu Stars for Stars sa v tomto roku stali slovenský šprintérsky rekordér Ján Volko a dlhoročná reprezentantka v alpskom lyžovaní Veronika Velez-Zuzulová, ktorá nedávno ukončila športovú kariéru.

Obaja sa rozhodli podporiť myšlienku nadácie, ktorá pomáha mladým a talentovaným športovcom v ich ceste za úspechmi.

"Veronika je obrovský vzor pre mladých športovcov a vychádzajúce talenty. V podmienkach, ktorú sú momentálne na Slovensku, dosiahla niečo neuveriteľné, neskutočné. Nedávno ukončila svoju aktívnu športovú činnosť a my sme radi, že sa dala na cestu podpory mladých športovcov.

'Johnny' Volko je skromný chalan, ktorý na sebe tvrdo pracuje. Je to prototyp športovca, ktorý by mohol byť vzorom pre mladé talenty a ukazovať im, že dá sa aj v skromných podmienkach dosahovať svetové výkony," povedal na adresu nových ambasádorov na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave Miroslav Masarčin, projektový manažér Stars for Stars.

Talenty celoročne sledujú

Nadácia podporuje napríklad tenistov Viktóriu Kužmovú, Damiana Brnu, lyžiara Tomáša Košíka, fitnesku Kristínu Juricovú, biatlonistu Miroslava Pavláka, bedmintonistu Mateja Hliničana, vodnú slalomárku Soňu Stanovskú alebo Hokejovú akadémiu Zdena Cígera.

"Talenty v projekte celoročne sledujeme, každý z nich má svoj tréningový plán, ktorý sa snaží plniť, sledujeme jeho výsledky.

Každý z nich musí zasielať tréningový denník, podľa lekárskych testov porovnávame výsledky, ak napríklad neplní ciele, riešime prečo. Sme radi, že podpora sa začína prejavovať v dosahovaných výsledkoch," uviedol Masarčin.

"Samozrejme sledujeme aj ďalšie talenty, ktoré chceme v tomto roku podporiť, napríklad na tenisovom poli. Snažíme sa spolupracovať s rôznymi spoločnosťami, ktoré by vedeli pristúpiť na podporu."

Hokejová akadémia Zdena Cígera

Už niekoľko rokov úspešne funguje projekt Hokejovej akadémie Zdena Cígera, ktorá pomáha talentovaným deťom zo sociálne slabších rodín.

"Pracujeme so skupinou približne 20 chalanov, teraz je ich aj viac. Ide o talenty z celého Slovenska. Nás teší, že každý rok nám niekto zavolá, či si môže vyskúšať tréning s nami.

Dnes už je problém nájsť si v meste nejaké vhodné ihrisko, na Drieňovej ulici v bratislavskom Ružinove sú na tréning vytvorené skvelé podmienky," povedal Cíger, jeden z ambasádorov projektu Stars For Stars.