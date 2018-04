Kližan čelí svetovej jednotke: Nadal je legenda, no nie je nezdolateľný

Nadal vedie v štatistike proti Kližanovi 2:1.

27. apr 2018 o 12:08 SITA

BARCELONA. Domáci líder svetového rebríčka, obhajca trofeje a držiteľ dovedna desiatich titulov z katalánskej metropoly Rafael Nadal je najbližším protivníkom slovenského tenistu Martina Kližana.

V zápase piatkového štvrťfinále dvojhry približne po 15.30 h na turnaji ATP World Tour 500 Barcelona Open.

Dvadsaťosemročný Bratislavčan si právo vyzvať svetovú jednotku v tomto dejisku vybojoval piatimi víťazstvami - popri dvoch kvalifikačných dueloch bol už trikrát úspešný aj v hlavnej súťaži, kde postupne vyradil Argentínčana Federica Delbonisa, senzačne bývalú svetovú jednotku Novaka Djokoviča zo Srbska a v osemfinále aj turnajovú dvanástku, Španiela Feliciana Lópeza.

"Odohral som veľa zápasov. V zápase 1. kola som bol na kurte takmer tri hodiny, v osemfinálovom dueli, našťastie, nie až tak dlho, takže som si mohol oddýchnuť a pripraviť sa na štvrťfinále," povedal zverenec daviscupového kapitána Dominika Hrbatého Kližan, citoval ho web tennisworldusa.org.

Na margo najbližšieho oponenta doplnil: "Nadal je legenda. Či vyhrám alebo prehrám, musím byť hrdý na to, že vo štvrťfinále čelím takému hráčovi. Vyzerá to tak, že je vo výbornej forme, no tiež je to človek; nikto nie je nezdolateľný."

Martin Kližan (vpravo) a Rafael Nadal. (zdroj: SME.sk, TASR/AP)

Kližan, ktorý bol v roku 2015 v Barcelone semifinalistom, sa v online prepočte rebríčka posunul na 122. miesto, tento týždeň teoreticky má v dosahu aj 59. pozíciu, už bol na 24. priečke.

Tridsaťjedenročný Malorčan Nadal vedie v štatistike proti takisto ľavorukému Kližanovi 2:1. Presadil sa na parížskom antukovom Roland Garros 2013 a na londýnskej tráve na Wimbledone 2014, prehru (7:6 /6/, 4:6, 3:6) inkasoval takisto v sezóne 2014 na tvrdom povrchu v Pekingu.