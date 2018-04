Cíger: To, čo sa stalo vlani, stále nedokážem pochopiť

Bývalý tréner reprezentácie nerád sleduje zápasy Slovákov. Pripomínajú mu, čomu musel čeliť počas majstrovstiev sveta.

27. apr 2018 o 14:55 Miloslav Šebela

Rozhovor: Pred rokom bol najsledovanejším trénerom v krajine. Ako kouč hokejovej reprezentácie mal pripraviť silný výber na majstrovstvá sveta. Namiesto toho dostával ospravedlnenky ako na bežiacom páse. Po šampionáte ZDENO CÍGER vravel, že zo strany šéfa hokejového zväzu Martina Kohúta išlo o sabotáž, keďže mu už pred majstrovstvami povedal, že po nich skončí. Dnes pokračuje v práci trénera vo svojej akadémii a vychováva mladých hráčov. "Osem chlapcov, ktorí prešli našou akadémiou, sa dostalo do mládežníckych reprezentácií. Z toho mám veľkú radosť," tvrdí.

Pred rokom ste boli v pozícii trénera národného tímu a pripravovali ste mužstvo na šampionát. Dnes ste pracujete v hokejovej akadémii. Sledujete ešte dianie okolo reprezentácie?

„Samozrejme, že ma to zaujíma. Ale veľa vecí z minulosti ma mrzí a pochybujem, že zabudnem na to, čo sa udialo. Niekedy je lepšie, keď zápasy nesledujem. Lebo keď si to pozriem, potom mi to je ľúto.

Nechcem to už zbytočne rozoberať. Nech si ide každý za svojím cieľom. Ja som pri mládeži a trochu ma mrzí, že som ju dva roky zanedbal. Keď som bol v pozícii trénera reprezentácie, bolo to cítiť. Teraz sa to snažím dobehnúť.“

Pred rokom mnoho hráčov odmietlo pozvánku do reprezentácie a šéf zväzu sa už pred majstrovstvami vyjadril, že s vami nepočíta. Situáciu ste prirovnali k sabotáži. Urovnali sa tieto nezhody z minulosti?

„Boli to veci, na ktoré nezabudnem. Bolo to príliš náročné na to, aby som to vymazal z pamäti.“

Za celý ten čas za vami nik neprišiel, aby sa zmieril a vysvetlil niektoré problémy?