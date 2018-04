Slovensko môže zažiť až dve baráže. Jedna sa týka pohárovej Európy, druhá účasti vo Fortuna lige

Víťazstvo Slovana v Slovnaft Cupe môže priniesť zaujímavú situáciu.

27. apr 2018 o 17:56 SITA

BRATISLAVA. Futbalová Fortuna liga a aj II. liga vrcholia, do skončenia dvoch najvyšších slovenských súťaží chýba odohrať štyri kolá. Bojuje sa o titul, európske poháre, ale aj o záchranu či barážové priečky.

V elitnej slovenskej súťaži sa môže už počas víkendu rozhodnúť o titule, blízko k majstrovskej radosti je FC Spartak Trnava.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zaujímavá je aj situácia s play off zápasmi o účasť v Európskej lige. Mnoho naznačí v tomto smere aj prvomájové finále pohárovej súťaže Slovnaft Cup, v ktorom si zmerajú sily ŠK Slovan Bratislava a MFK Ružomberok.

Prečítajte si tiež: Trnava môže oslavovať už na Slovane. Má to však dve podmienky

"Výsledok finále je dôležitý aj pre ďalší vývoj z hľadiska baráží. Ak by finále vyhral Slovan a zároveň skončil vo Fortuna lige do tretieho miesta, baráž sa hrať bude. Dôležité potom bude aj konečné umiestnenie ostatných klubov v tabuľke, keďže model zvýhodňuje vyššie postavené mužstvá (štvrtý bude hrať semifinále so siedmym a piaty so šiestym tímom tabuľky na domácom ihrisku, pozn.)," uviedol pre web Fortuna ligy výkonný riaditeľ Únie ligových klubov (ÚLK) Michal Mertinyák.

"Naopak, ak vyhrá finále Ružomberok, ktorý je aktuálne šiesty v tabuľke Fortuna ligy, tak sa už s určitosťou nebudú hrať play off zápasy o Európsku ligu, keďže strata Liptákov na tretie miesto je štyri kolá pred koncom nadstavby 13-bodová," doplnil.

Po skončení tejto fortunaligovej sezóny priamo do II. ligy zostúpi posledný tím súťaže, ktorého nahradí víťaz druholigovej súťaže - v nej priebežne vedie ŠKF Sereď so šesťbodovým náskokom pred MFK Skalica, tretí FK Poprad zaostáva za lídrom o desať bodov.

Prečítajte si tiež: Slovenská liga núka paradox. Aby nastal, je potrebná pomoc Slovana

Predposledné jedenáste mužstvo celkového poradia Fortuna ligy bude hrať s druhým z II. ligy v barážovom dvojzápase o účasť v nastávajúcom ročníku najvyššej Fortuna ligy 2018/2019.

"V prípade barážového dvojzápasu o účasť vo Fortuna lige bude podstatné, aby sme mali jasno v otázke priameho postupujúceho. Prezídium ÚLK ako riadiaca organizácia Fortuna ligy prijalo sériu uznesení, ktoré v zmysle súťažného poriadku Slovenského futbalového zväzu riešia situáciu v prípade, že by víťaz druhej ligy neprejavil záujem o priamy postup," pokračoval Mertinyák.

"V takomto prípade by sa v zmysle súťažného poriadku ponúkla možnosť priameho postupu druhému tímu tabuľky, ale tím na treťom mieste by už nemal možnosť hrať v barážovom dvojzápase o účasť vo Fortuna lige," priznal.

"Toto sme si jasne odkomunikovali aj so zástupcami Asociácie klubov II. futbalovej ligy. Podmienky mimoriadneho použitia klubového licenčného systému SFZ sa klubom II. ligy, ktorých sa ešte týka možnosť priameho či barážového postupu, zaslali už na začiatku apríla. Na začiatok budúceho týždňa máme naplánované stretnutie, kde priamo so zástupcami dotknutých klubov preberieme všetky alternatívy. Chceme vedieť aj ich aktuálny stav z hľadiska pripravenosti na splnenie licenčných podmienok, pretože záver mája bude hektický a nemôže priniesť ani z našej strany žiadne zaváhanie," dodal.