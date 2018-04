Na Slovensko prídu tenisové hviezdy, pár z nich začne iba v kvalifikácii

Až päť hráčok bolo kedysi v najlepšej svetovej desiatke.

28. apr 2018 o 0:36 SITA

TRNAVA. Ukrajinská tenistka Kateryna Kozlovová, 68. v singlovom renkingu WTA k 23. aprílu, je predbežnou jednotkou hlavnej súťaže dvojhry na jubilejnom 10. ročníku turnaja ITF Empire Slovak Open o celkovú dotáciu 100 000 amerických dolárov na antuke v areáli na Hajdóczyho 11 v Trnave (14. - 20. mája).

Nasledujú Belinda Bencicová, Švajčiarka s minulosťou sedmičky počítačového poradia, slovenskými koreňmi a zázemím práve v Trnave (v TC Empire má pritom bázu aj Kozlovová), a Američanka Madison Brenglová.

Prihlásilo sa jedenásť členiek najlepšej svetovej stovky počítačového poradia.

Zvonarevová či Schnyderová iba v kvalifikácii

Poslednou "akceptovanou" uchádzačkou je Ruska Anna Blinkovová, prvou čakateľkou Švajčiarka Viktorija Golubicová pred domácou Janou Čepelovou a kanadskou finalistkou Wimbledonu 2014 Eugenie Bouchardovou.

“ Do Trnavy sa veľmi teším. Som rada, že môžem opäť hrať na tomto turnaji. Je jedným z mojich obľúbených. Mám to blízko domov, príde veľa ľudí. „ Anna Karolína Schmiedlová, slovenská tenistka

Len v kvalifikácii sa predbežne ocitli aj také zvučné mená, akými sú Ruska Vera Zvonarevová a Švajčiarka Patty Schnyderová.

Dovedna sa prihlásilo päť bývalých členiek najlepšej svetovej desiatky: Zvonarevová (najvyššie bola na 2. mieste), Bouchardová (5.), Bencicová (7.), Schnyderová (tiež 7.) a Nemka Andrea Petkovicová (9.).

Zo slovenských tenistiek majú právo štartu v hlavnej súťaži na základe svojho postavenia v hodnotení pri štvrtkovej uzávierke prihlášok Anna Karolína Schmiedlová a Viktória Kužmová.

V kvalifikácii figuruje zo Sloveniek iba spomenutá Čepelová.

Samozrejme, viaceré domáce hráčky dostanú voľnú kartu. Kvalifikácia ESO sa začne v sobotu 12. mája predbežne od 11:00. Šampiónka vo dvojhre si odnesie 15 200 amerických dolárov brutto a 140 bodov do renkingu.

Chcú sa dostať na úroveň WTA

Dosiaľ jedinou slovenskou víťazkou vo dvojhre v Trnave je od sezóny 2014 spomenutá Schmiedlová. Vlani sa radovala Češka Markéta Vondroušová a vo štvorhre Britky Naomi Broadyová a Heather Watsonová.

Prehľad víťaziek turnaja v Trnave: 2009 Yvonne Meusburgerová (Rak.) 2010 Sandra Záhlavová (ČR) 2011 Yvonne Meusburgerová (Rak.) 2012 Anastasija Sevastovová (Lot.) 2013 (už ako Slovak Open) Barbora Strýcová (ČR) 2014 Anna Karolína Schmiedlová (SR) 2015 Danka Koviničová (Č. Hora) 2016 Kateřina Siniaková (ČR) 2017 Markéta Vondroušová (ČR)

"Do Trnavy sa veľmi teším. Som rada, že môžem opäť hrať na tomto turnaji. Je jedným z mojich obľúbených. Mám to blízko domov, príde veľa ľudí. Verím, že to znova bude super podujatie, a pozývam naň fanúšikov," povedala pre www.empireslovakopen.sk niekdajšia 26. hráčka počítačového poradia Schmiedlová.

Trnavčania kedysi začínali s dotáciou 25 000 amerických dolárov, teraz už ponúkajú štvornásobok.

Priebežne netaja výhľadovú ambíciu dostať sa až na úroveň Tenisovej asociácie žien (WTA), kde podujatia najnižšej kategórie International majú prémiový balík 250 000 amerických dolárov a tzv. challengerové akcie "125K" dotáciu 125 000 amerických dolárov.

Slovak Open sa volá od roku 2013

Trnavský turnaj ITF žien sa v roku 2012 ešte konal v letnom termíne a mal súhrnnú prémiu 50 000 amerických dolárov.

Od roku 2013 dostal názov Slovak Open - Slovenský tenisový zväz (STZ) vtedy pristúpil ku kooperácii s agilnými Trnavčanmi v rámci presunu dôrazu na mužskú challengerovú časť novembrového bratislavského halového turnaja Slovak Open.

Muži aj ženy hrali v Bratislave v jednotnom termíne v rokoch 2009 - 2011. Ženská časť Slovak Open kedysi patrila do kalendára WTA.

V sezónach 2003 - 2005 sa podujatie nekonalo a po jeho obnovení v roku 2006 už bolo v agende Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF). Na sezónu 2012 mal turnaj naplánovanú už len prémiu 25 000 amerických dolárov a STZ ho napokon zrušil.

Tradíciu v NTC obnovil v novembri 2015, keď sa popri challengeri mužov uskutočnil turnaj žien s dotáciou 25 000 amerických dolárov a názvom Slovak Women Indoor.