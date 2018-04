Hlavnou hviezdou bola Kuzminová. SOV odmenil olympionikov

Sú to neskutočné pocity, aj dva mesiace po ZOH úspech stále žije, povedala slovenská biatlonistka.

28. apr 2018 o 22:10 TASR

BRATISLAVA. Piatkové 54. valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru (SOV) v Bratislave dalo definitívnu bodku za februárovými ZOH v Pjongčangu.

Športový riaditeľ Roman Buček, ktorý bol vedúci výpravy v Kórejskej republike, predniesol správu o účasti SR na XXIII. zimných olympijských hrách.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Dôstojná reprezentácia Slovenska

Vedúci realizačných tímov, resp. tréneri predložili SOV podrobné hodnotiace správy. Po ukončení súťažnej sezóny 2017/2018 sa uskutočňujú na pôde SOV dvojstranné stretnutia so športovými zväzmi k rozvojovým zámerom do ďalšieho olympijského cyklu.

"Mali sme dosť času, aby sme porozmýšľali aj o niektorých negatívnych momentoch. Musím povedať, že zimné olympijské hry v Pjongčangu boli všeobecne prijaté veľmi pozitívne. Samozrejme, čerešničku na torte dali výsledky Anastasie Kuzminovej so ziskom zlatej a dvoch strieborných medailí.

Anastasia Kuzminová počas odovzdávania cien. (zdroj: SITA)

Takisto aj výsledky ďalších športovcov boli hodnotné a celkovo účinkovanie našej výpravy bolo dôstojné, reprezentovala Slovensko, ako sa patrí," povedal Buček pre TASR.

"Bilancovali sme výsledky aj s hodnotením po jednotlivých športoch. Patrilo to k hlavným bodom programu," zdôraznil prezident SOV Anton Siekel.

Valné zhormaždenie bohaté na témy

Valné zhromaždenie v ďalších bodoch okrem iného schválilo rozpočet na rok 2018. V tajnom hlasovaní zvolilo Tibora Hubíka, ktorého navrhla Slovenská golfová asociácia (SGA), za člena dozornej rady SOV.

Prečítajte si tiež: Kuzminovej príbeh sa končí. Kto získa slovenské medaily v Pekingu?

"Vravel som, že valné zhromaždenie bude bohaté na témy. Pracovná časť ukázala, že sme mali o čom diskutovať, okrem schvaľovania účtovných uzávierok či výročných správ sme sa venovali predovšetkým financovaniu športu, strešnej organizácii.

Hovorili sme o výhodách, nevýhodách, trošku sme urobili sebareflexiu v športovom hnutí, kde máme rezervy, a ako chceme vystupovať do budúcna. Hodnotím to veľmi pozitívne, práve diskusia bola hlavný dôkaz, že to má zmysel.

Viacero členov vystúpilo so svojimi názormi, teším sa, že členovia SOV sa neboja vysloviť vlastný názor a ísť do diskusií. Z tohto môžeme v budúcnosti veľmi čerpať," pokračoval Siekel.

Prezident Konfederácie športových zväzov SR a bývalý dlhoročný predseda dozornej rady SOV Marián Kukumberg sa stal čestným členom SOV, s čím sa spájalo aj udelenie Zlatého odznaku SOV za výnimočný prínos pre olympijské hnutie a šport.

Trofej SOV získal Ivan Čierny

Zlatý odznak dostal aj Daniel Kuzmin, ktorý sa trénersky podpísal pod všetkých šesť olympijských medailí Anastasie Kuzminovej a ďalšie jej úspechy.

Trofej SOV pre významnú domácu osobnosť za prínos v propagácii olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na šport, kultúru, výchovu a spoločnosť si odniesol Ivan Čierny.

“ Oceňovali sme mnoho ľudí zo športového hnutia za ich celoživotnú činnosť. Bola to milá časť, ktorá patrí k našim povinnostiam. „ Anton Siekel, prezident SOV

Začiatkom mesiaca oslávil osemdesiatku, stále však patrí k najaktívnejším dobrovoľným olympijským funkcionárom. Čestný člen SOV (od 2006) pôsobí od roku 2009 ako predseda Združenia olympijských klubov SR.

Niekdajší atlét pracoval v rokoch 1975 až 1983 vo výkonnom výbore Čs. atletického zväzu, v období 1996 až 2000 bol predseda Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a následne jeho čestný predseda.

V roku 1993 založil Olympijský klub Banská Bystrica, na ktorého čele stál pätnásť rokov. Dlhodobo sa angažoval vo veci vytvorenia Národného pamätníka olympionikov na Národnom cintoríne v Martine, ktorý sa podarilo zriadiť v roku 2014.

Za celoživotné vystupovanie v duchu fair play získal za rok 2014 Cenu Jána Popluhára.

Ocenili mnoho ľudí

Cena Bohumila Goliana sa odovzdáva tímu za najhodnotnejší kolektívny výkon roka, vlani ho dosiahla futbalová reprezentácia do 21 rokov, ktorá na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku iba tesne nepostúpila do semifinále a obsadila piate miesto.

Cenu Pavla Schmidta za najhodnotnejší individuálny výkon roka dostal cyklista Peter Sagan. Na majstrovstvách sveta 2017 v nórskom Bergene triumfoval v pretekoch s hromadným štartom ako prvý v histórii po tretí raz za sebou.

Zľava: Čestný prezident SOV František Chmelár, Timotej Zuzula a ocenená najlepšia lyžiarka v histórii SOV Veronika Velez-Zuzulová. (zdroj: SITA)

Cenu Matyldy Pálfyovej (pre ženy za ich športové výsledky, aktivitu v športe a olympijskom hnutí) získala Veronika Velez-Zuzulová, ktorá nedávno ukončila lyžiarsku kariéru.

"Oceňovali sme mnoho ľudí zo športového hnutia za ich celoživotnú činnosť. Bola to milá časť, ktorá patrí k našim povinnostiam. Na galavečer sme pozvali olympionikov a sprievodné tímy," dodal Siekel pre TASR.

Kuzminová: Sú to neskutočné pocity

SOV odmenil v rámci galavečera najúspešnejších účastníkov Pjongčangu 2018, takže najčastejšie stála na pódiu Anastasia Kuzminová. Za individuálne výsledky si prebrala symbolické šeky v celkovej hodnote 130-tisíc eur.

Biatlonová štafeta žien, v ktorej okrem nej štartovali aj Paulína Fialková, Terézia Poliaková a Ivona Fialková, dostala za piatu priečku 48 750 eur.

Po 15-tisíc eur si za individuálne piate miesta vyslúžili P. Fialková a lyžiarka Petra Vlhová. Symbolické šeky si prevzali tiež zástupcovia realizačných tímov.

"Sú to neskutočné pocity, aj dva mesiace po ZOH úspech stále žije. Oceňovania sú ešte emotívne, veľká vďaka, že aj takýmto spôsobom vieme ukázať, že výsledky sa dosiahli v spolupráci so SOV a všetkými partnermi, ktorí prispeli na dlhej ceste.

Nebola som tam sama a na oceňovaní spomenuli aj ďalších úspešných športovcov. Som šťastná, že sme tam boli v takej silnej zostave," uviedla Kuzminová, ktorá sa zhostila aj úlohy krstnej mamy oficiálnej knižnej pamätnice ZOH 2018.

Vyznamenania SOV

Zlatý odznak SOV (za výnimočný prínos pre olympijské hnutie a šport): Marián Kukumberg, Daniel Kuzmin

Strieborný odznak SOV (za výrazný prínos pre olympijské hnutie a šport): Ivan Kováč, Timotej Zuzula

Bronzový odznak SOV (za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu): Branislav Antala, Ladislav Asványi, Eduard Čordáš, Eva Glesková-Lehocká, Ján Godál, Anton Hamran, Vladimír Hnáth, Eva Charfreitagová, Tomáš Kampmiller, Oľga Kyselovičová, Jan Liška, Ján Longa, Miroslav Luberda, Vladimír Mihočko st., Dušan Moravčík, Ján Novotný, Imrich Ozorák, Daniel Pauko, Jozef Tománek st., Dušan Ťažký, Ján Valach

Čestné uznanie SOV (za dlhodobú aktivitu pri šírení olympizmu): Baptiste Blondeau, Fabien Blondeau, Ivan Čillík, Božena Gerhátová, Rafael Horváth, Miroslav Jakubík, organizačný výbor medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, Marek Vrba

Medaila SOV (pre úspešných účastníkov OH a ZOH): Pavol Blažek, Ivona Fialková, Paulína Fialková, Jozef Ninis, Terézia Poliaková, Alena Procházková, Petra Vlhová

Plaketa SOV (pre osobnosti, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú k rozvoju olympizmu a športu): Milan Lajčiak, Ladislav Noskovič, Branislav Prieložný, Ján Pečo, Pavol Tolnay

Výročné ocenenia SOV za rok 2017

Trofej SOV (pre významnú domácu osobnosť za prínos v propagácii olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na šport, kultúru, výchovu a spoločnosť): Ivan Čierny

Cena Matyldy Pálfyovej (pre ženy za ich športové výsledky, aktivitu v športe a olympijskom hnutí): Veronika Velez-Zuzulová

Cena Ondreja Nepelu (pre mladého športovca do 23 rokov, u ktorého sa výrazne prejavila športová perspektíva): Ján Volko

Cena Bohumila Goliana (pre tím za najhodnotnejší kolektívny výkon roka): futbalový tím Slovenska do 21 rokov

Cena Pavla Schmidta (za najhodnotnejší individuálny výkon roka): Peter Sagan

Cena Pavla Demitru (za mimoriadny pozitívny prínos k reprezentácii SR v spojení s vynikajúcimi výkonmi): Ján Ďurica

Cena Jána Zacharu (pre trénera mládeže, ktorý dlhodobo i momentálne dosahuje prenikavé výsledky v práci s mládežou): Gejza Vass

Cena Miroslava Procházku (za celoživotnú propagáciu športu a olympizmu prostriedkami literatúry a publicistiky): Jozef Hrušovský

Cena Vincenta Lafka (pre olympijský klub roka): Olympijský klub Michalovc

Diplom MOV Žena a šport (pre osobnosť, ktorá sa zaslúžila o rozvoj športovania žien, podporuje aktivitu žien v športe a olympijskom hnutí a aktívne sa angažuje v zlepšení postavenia žien v športových organizáciách): Jana Labudová