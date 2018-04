Získal titul a zahral si proti Juventusu. Teraz bojuje proti Rohožníku či Báhoňu

Petržalskí futbalisti aj s Jurajom Piroskom v aktuálnej sezóne ešte neprehrali.

28. apr 2018 o 11:59 TASR

BRATISLAVA. Kým pred pár rokmi získal slovenský futbalista Juraj Piroska s Petržalkou majstrovský titul, triumfoval v Slovenskom pohári a zahral si aj s Juventusom Turín, dnes v jej farbách bojuje proti Rohožníku, Tomášovu, Báhoňu či Lozornu.

Treťoligista z pravého brehu Dunaja sa však po nedávnom "zániku" opäť postavil na nohy a robí všetko, aby sa v dohľadnom čase vrátil medzi slovenskú elitu.

Séria bez prehry

Petržalskí futbalisti prechádzajú svojou premiérovou sezónou v III. lige ako nôž maslom. V doterajších 22 kolách ani raz neprehrali, na konte majú osemnásť víťazstiev, štyri remízy a na čele tabuľky päťbodový náskok pred druhým Rohožníkom.

"Do kádra som pribudol až trocha neskôr, keď už moji súčasní spoluhráči mali niekoľko zápasov za sebou. Chalanov som teda hneď od začiatku nepoznal, a takisto som nevedel odhadnúť kvalitu tretej ligy.

Každopádne, to, že po 22. kole nemáme na konte ani jednu prehru, je vynikajúca vizitka a je úplne jedno, o akú súťaž sa ide. Sme za to vďační a pevne verím, že sériu bez prehry ešte natiahneme," povedal 31-ročný Piroska v televíznom štúdiu TABLET.TV.

V tomto ročníku si zatiaľ pripísal deväť gólov, v Petržalke však zažil aj omnoho slávnejšie časy. Pred desiatimi rokmi, keď sa tím z pravého brehu Dunaja tešil zo zisku double.

//www.dailymotion.com/embed/video/x6igkhi

Obrovská tréma a rešpekt

Následne si s vtedajšími spoluhráčmi zahral i predkolá Ligy majstrov, pričom cez prvé dve prešli bez problémov, no v treťom im vystavil stopku v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži Juventus (0:4, 1:1):

"Živo si spomínam, ako sme nastupovali na prvý zápas v Turíne a v tuneli stáli vedľa mňa Del Piero, Trezeguet, Nedvěd, Buffon či Chiellini.

Samozrejme, pociťoval som obrovskú trému i rešpekt, no práve takéto situácie futbalistu posúvajú dopredu. Mám z toho nádherný zážitok na celý život."

Najdlhšie obdobie kariéry prežil "Piroh", ako znie jeho dlhoročná prezývka, v Senici. V drese prvoligistu zo Záhoria odohral takmer šesť sezón, pričom v ročníku 2013/2014 prehral o jeden gól súboj s Tomášom Malecom z Trenčína o korunu kráľa strelcov:

Senica bojuje o zotrvanie

"Škoda toho, no mohol som si za to najmä sám. Šesť kôl pred koncom sezóny som totiž vyrazil postrannému rozhodcovi zástavku z ruky, za čo som dostal dištanc na dva mesiace a v zostávajúcich zápasoch ma Malec predstihol.

Čo sa týka inkriminovaného momentu, za ktorý som pykal, išlo o emócie a ja som bol na ihrisku vždy emotívny. A či ma to s odstupom času mrzí? Ani nie, taký je futbal, dozadu sa už neobzerám. V živote sú omnoho dôležitejšie veci."

Juraj Piroska (v červenom) najdlhšie pôsobil v Senici. (zdroj: SITA)

V súčasnosti bojujú senickí futbalisti o zotrvanie v najvyššej súťaži. Isté je, že po súbojoch v skupine o záchranu neskončia lepšie ako na predposlednom mieste, takže minimálne baráž ich neminie.

"Ich súčasné postavenie vyplynulo z účinkovania za uplynulé dva, tri roky. Teraz došli už pomaly na dno. Ak z toho bude len baráž, budú ešte radi. Horšie by bolo, ak z poslednej priečky vypadnú priamo.

Neprajem im nič zlé, práve naopak, no už veľmi neverím, že sa zachránia. Bude to však obrovská škoda, pretože klub, ľudia, mesto a najmä človek, ktorý to tam všetko vybudoval, si najvyššiu súťaž určite zaslúžia," uviedol bývalý hráč FK Senica.

Piroska by titul doprial Neapolu

Piroska je odchovanec bratislavského Slovana, v dorasteneckých tímoch Slovana bol niekoľko rokov jeho spoluhráč Marek Hamšík.

"Nepovedal by som, že bol zasa nejaká extratrieda, že by nejako extrémne vynikal, no bol mimoriadne pracovitý, čo ho zdobí dodnes. Už v dorasteneckých časoch bol gólový, a to aj napriek tomu, že bol stredový hráč.

Mal teda v sebe niečo také, že by to mohol dotiahnuť tam, kam to napokon aj dotiahol. A či sa Neapolu podarí tento rok prelomiť hegemóniou Juventusu a konečne získa taliansky titul?

Pred dvoma týždňami som tomu už neveril, no po víťazstve Neapola v Turíne vedie 'Juve' tabuľku už iba o bod a, navyše, má v zostávajúcich štyroch kolách ťažších súperov ako Hamšík a spol.

Samozrejme, titul by som Neapolu doprial, ale bude to mať náročné, pretože si stále myslím, že na strane Turínčanov sú väčšia kvalita a viac skúseností," uzavrel Piroska.