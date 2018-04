Nemocnica, tabletky, nedalo sa to vydržať, hovorí Marián Hossa

Hviezdny hráč je už rok bez hokeja a pripúšťa, že na ľad sa už nevráti.

29. apr 2018 o 20:36 Marián Szűcs

Pred rokom nečakane oznámil, že hokej nebude hrať celú nasledujúcu sezónu. Dôvodom boli kožné problémy a agresívna liečba, ktoré vyplynuli z alergie na hokejový výstroj. Za rok sa situácia nezmenila. Slovenský útočník Chicaga MARIÁN HOSSA predpokladá, že vynechá aj ďalší ročník. A pripúšťa, že hokej už hrať nikdy nebude.

Koľkokrát ste za posledný rok stáli na korčuliach?

„Bol som na ľade päťkrát - s dcérami.“

Vedenie Chicaga nedávno oznámilo, že ani v nasledujúcej sezóne nie je dôvod očakávať váš návrat na ľad. Môžete to potvrdiť?

„Riešime to s Chicagom. Je tam malá šanca. Skôr by som povedal, že väčšia šanca je, že nenastúpim. Po dlhom čase som sa v tejto sezóne cítil skvele, keď som na seba nemusel dávať výstroj. Tie kožné problémy boli už takého rázu, že sa to nedalo vydržať. Preto som pauzoval. Život bez toho bol oveľa ľahší.“

Je nejaká šanca, že sa k hokeju na vrcholnej úrovni ešte vrátite?