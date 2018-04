Boston deklasoval Tampu, Pastrňák potvrdil životnú formu. Vegas videlo drámu

Pozrite si súhrn nedelňajších výsledkov play off NHL 2017/2018.

29. apr 2018 o 6:29 (aktualizované 29. apr 2018 o 7:04) SME.sk a SITA

BRATISLAVA. Suverénnym víťazstvom 6:2 na ľade Tampy Bay vstúpili hokejisti Bostonu do 2. kola play off vo Východnej konferencii NHL.

17 bodov v play off zaznamenal český útočník David Pastrňák. Strelil 5 gólov a pridal 12 asistencií.

Famózny výkon opäť podal prvý útok Bruins, ktorý zaznamenal 11 bodov.

David Pastrňák sa blysol štyrmi asistenciami, Brad Marchand strelil gól a pridal tri asistencie a Patrice Bergeron dosiahol dva góly a raz úspešne asistoval.

Slovenský kapitán Zdeno Chára sa do štatistík produktivity nezapísal, ale na ľade strávil 22:52 min, najviac z korčuľujúcich hráčov svojho tímu.

Skvelý výkon podal aj brankár

Zápas ukončil s 2 plusovými bodmi a 4 zablokovanými strelami. Dôležité aspekty úspechu Bostonu boli aj dva góly útočníka Ricka Nasha a 34 zákrokov fínskeho brankára Tuukku Raska.

"Bol to vyrovnaný zápas, najmä na začiatku. Veľmi dobre sme to však zvládli v defenzíve. Myslím si, že náš brankár Tuukka predviedol niekoľko skvelých zákrokov a to bolo podstatné z hľadiska vývoja zápasu," uviedol Zdeno Chára, cituje ho web nhl.com.

Tréner Bostonu Bruce Cassidy vyzdvihol prínos mimoriadne produktívneho prvého útoku svojho tímu. "Ak chcete byť úspešní, potrebujete, aby vaši najlepší hráči boli naozaj najlepší. A to sa v tomto zápase stalo," chválil Cassidy.

Dvadsaťjedenročný český krídelník Pastrňák má životnú formu. V ôsmich zápasoch play off nazbieral 17 bodov za 5 gólov a 12 asistencií, čo znamená líderskú pozíciu v produktivite vo vyraďovacej časti.

Marchandovi patrí štvrtá a Bergeronovi piata priečka.

"Mali sme aj šťastie, že sa niekoľko pukov odrazilo v náš prospech. Niekedy sa to podarí, inokedy zasa nie, dnes nám to pomohlo," skonštatoval Marchand.

"Ak odhliadneme od výsledku, neodohrali sme zlý zápas. Mali sme veľa šancí, ich brankár mal veľa zákrokov. Rozdiel bol teda vo využívaní príležitostí, v tomto nám dal ich prvý útok lekciu," zhodnotil kapitán Tampy Bay Steven Stamkos.

video //www.youtube.com/embed/9XV1w72Z6II

Hokejová dráma vo Vegas

V súboji Vegas - San Jose (3:4 pp) sa o víťazstvo urputne bojovalo 85:13 min a hokejovú drámu napokon v tomto čase rozuzlil v prospech hostí gól Logana Coutura.

Hráči San Jose zabudli na výprask 0:7 v prvom zápase vo Vegas a stav série 2. kola Západnej konferencie vyrovnali na 1:1.

V drese Golden Knights opäť chýbal slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý odohral zo šiestich stretnutí play off iba dva.

Hráči Vegas prehrali vôbec prvýkrát v play off, keďže prvým kolom proti súperom z Los Angeles prešlo hladko 4:0 na zápasy.

Domáci viedli 2:0, prehrávali 2:3, ale v 54. min obranca Nate Schmidt poslal zápas do predĺženia. V ňom boli aktívnejší hráči Vegas a v 77. min sa po bekhendovom zakončení z gólu tešil Jonathan Marchessault.

Jeden z dvojice hlavných rozhodcov po zhliadnutí videa napokon rozpažil a gól neuznal pre nedovolené bránenie Marchessaulta na brankára hostí Martina Jonesa.

Definitívu napokon priniesla až presilovková situácia v šiestej minúte druhého predĺženia, keď Couture po skvelej prihrávke Kevina Labanca štvrtým gólom v play off a druhým v tomto zápase zarmútil väčšinu z 18 671 divákov v T-Mobile Arene.

Séria pokračuje v pondelok 30. apríla na ľade v San Jose.

Sobotňajšie sumáre z NHL:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Tampa Bay - Boston 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)

/stav série 0:1/

Góly: 23. Girardi (Paquette, Hedman), 34. Sergačov (Point, Gourde) - 18. Rick Nash (Pastrňák, Bergeron), 21. Bergeron (Pastrňák, Marchand), 33. Rick Nash (Krejčí, Pastrňák), 44. Marchand (McAvoy), 51. Bergeron (Marchand, Pastrňák), 54. DeBrusk (Marchand, McAvoy)

/Zdeno Chára (Boston) odohral 22:52 min, 1 strela, 4 "hity", 4 zablokované strely, 2 plusové body/

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Vegas - San Jose 3:4 po predĺž. (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0, 0:1)

/stav série 1:1/

Góly: 18. W. Karlsson (C. Miller, Schmidt), 21. W. Karlsson (R. Smith), 54. Schmidt (Theodore, Haula), - 22. Burns (Pavelski), 32. Couture (Hertl), 35. Burns (Meier, Pavelski), 86. Couture (Labanc, Burns)