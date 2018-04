Varga skončil na Bermudách na 19. mieste, prvé tri miesta senzačne obsadili Nóri

V porovnaní s úvodnými marcovými pretekmi WTS sa Slovák zlepšil o sedem priečok.

29. apr 2018 o 8:14 SITA

Svetová triatlonová séria (WTS) - Hamilton (Berm.):

1. Casper Stornes Nórsko 1:54:47 h 2. Kristian Blummenfelt Nórsko 1:55:08 3. Gustav Iden Nórsko 1:55:10 4. Mario Mola Španielsko 1:55:45 5. Rodrigo González Mexiko 1:55:58 19. Richard Varga Slovensko 1:57:51

HAMILTON. Slovenský reprezentant Richard Varga skončil devätnásty v druhých pretekoch Svetovej triatlonovej série (WTS) 2018 na Bermudách.

Vo vyše 50-člennej konkurencii Varga na trati s olympijskými objemami (1,5 km plávanie, 40 km cyklistika, 10 km beh) dosiahol výsledný čas 1:57:51 h.

V porovnaní s úvodnými marcovými pretekmi WTS v Abú Zabí v SAE sa 29-ročný Slovák zlepšil o sedem priečok.

Nóri šokovali jasným triumfom

Mužskú časť pretekov v Hamiltone na Bermudách šokujúco ovládli Nóri. Zvíťazil iba 21-ročný Casper Stornes s náskokom 21 sekúnd pred ostrieľanejším krajanom Kristianom Blummenfeltom a 23 sekúnd pred ďalším nórskym reprezentantom Gustavom Idenom.

V 9-ročnej histórii súťaží pod hlavičkou Svetovej triatlonovej sérii sa dosiaľ nikdy nestalo, aby pretekári z jednej krajiny obsadili kompletné stupne víťazov.

Až teraz toto tabu porušili Nóri. Víťazstvo Stornesa je veľká senzácia, keďže doteraz absolvoval iba dvoje preteky z prestížnej série WTS, vlani v Leedsi skončil na 29. a rovnako minulý rok vo Veľkom finále v Rotterdame dobehol do cieľa na 33. pozícii.

Aktuálne na Bermudách si mladý Nór utvoril rozhodujúci náskok už v cyklistickej časti, keď utiekol konkurentom až o 2 minúty. Favoriti neskôr počas behu stiahli jeho náskok, ale na víťazstvo nemali nárok.

"Keď som videl, že ma nechali utiecť na bicykli, využil som svoju šancu. Aj som si viackrát vravel, že spomalím, ale nakoniec som do toho zatlačil ešte viac. Vyšlo to do víťazstva, som šťastný," povedal Stornes podľa webu triathlon.org.

U žien sa prekvapenie nekonalo

V ženskej kategórii sa Bermuďanka Flora Duffyová podľa predpokladov dočkala triumfu pred vlastnými fanúšikmi.

Svetová ženská jednotka a zároveň dvojnásobná majsterka sveta Duffyová zvíťazila s veľkým náskokom 1:46 min pred Britkou Vicky Hollandovou a Američankou Katie Zaferesovou. O poradí na druhom a treťom mieste rozhodol fotofiniš.

Slovensko nemalo zastúpenie. Duffyová vyhrala systémom štart-cieľ a stala sa vôbec prvou ženou v histórii pretekov WTS, ktorá bola líderka po každej z troch disciplín na trati.

"Nebol to môj plán, chcela som si len utvoriť menší náskok. Keď som sa na bicykli zbavila Kirsten Kasperovej, tušila som, že ma čaká 40 km sólo. Celkovo som prežila jeden z vrcholov kariéry.

Preteky sa odohrávali vo fantastickej atmosfére v uliciach zaplnených ľuďmi. V záverečnom pol kilometri bežeckej časti som si to už len užívala," uviedla Duffyová.

Poradie v renkingu WTS:

1. Mario Mola Španielsko 1716 bodov 2. Henri Schoeman JAR 1579 3. Gustav Iden Nórsko 1392 26. Richard Varga Slovensko 388

ŽENY

1. Florda Duffyová Bermudy 2:01:39 h 2. Vicky Hollandová V. Británia 2:03:25 3. Katie Zaferesová USA 2:03:25 4. Kirsten Kasperová USA 2:05:40 5. Juko Takahašiová Japonsko 2:05:51

