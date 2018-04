Posledné Buffalo vyhralo draftovú lotériu, bude mať právo prvého výberu

Očakáva sa, že jednotkou sa stane švédsky obranca Rasmus Dahlin.

29. apr 2018 o 9:52 TASR

Rasmus Dahlin by sa mal stať jednotkou draftu.(Zdroj: TASR/AP)

TORONTO. Buffalo bude mať právo prvého výberu v tohtoročnom drafte nováčikov hokejovej NHL.

Posledný tím základnej časti zámorskej súťaže mal v draftovej lotérii, ktorá sa konala v noci na nedeľu v Toronte, najväčšiu šancu na prvé miesto (18,5 percenta) a vyhral ju pred Carolinou (3,0 percenta) a Montrealom (9,5 percenta).

Sabres skončili na poslednej priečke celej ligy aj v rokoch 2014 a 2015, ale vtedy nevyhrali lotériu. Na ich úkor získali najvýhodnejšiu pozíciu Florida (Aaron Ekblad, 2014) a Edmonton (Connor McDavid, 2015).

Buffalo ťahalo v oboch prípadoch ako druhé (Sam Reinhart, Jack Eichel). V predchádzajúcich 23 lotériách pripadlo prvé miesto mužstvu s najväčšou šancou sedemkrát, no iba raz v minulých šiestich.

Toronto si v roku 2016 (20,0 percenta) vybralo Austona Matthewsa.

Draft 2018 sa uskutoční 22. a 23. júna v Dallase. Očakáva sa, že jednotkou sa stane švédsky obranca Rasmus Dahlin.

Informácie sú z oficiálnej stránky NHL.

Poradie draftu NHL 2018:

1. Buffalo Sabres, 2. Carolina Hurricanes, 3. Montreal Canadiens, 4. Ottawa Senators, 5. Arizona Coyotes, 6. Detroit Red Wings, 7. Vancouver Canucks, 8. Chicago Blackhawks, 9. New York Rangers, 10. Edmonton Oilers, 11. New York Islanders, 12. New York Islanders (získané od Calgary Flames), 13. Dallas Stars, 14. Philadelphia Flyers (získané od St. Louis Blues), 15. Florida Panthers.