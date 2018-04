Šatan zverejnil nomináciu. Cehlárik i Záborský na šampionát nepôjdu

Na majstrovstvách sveta budú mať slovenskí hokejisti k dispozícii troch hokejistov zo zámoria.

29. apr 2018 o 18:28 (aktualizované 29. apr 2018 o 18:48) Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Ubieha minúta po minúte a všetci čakajú. Hokejisti, novinári i fanúšikovia. Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan prezradil, že v nedeľu oznámi slovenskú hokejovú nomináciu na majstrovstvá sveta.

Prečítajte si tiež: Nagy: So súčasnými mladíkmi treba byť opatrnejší. Majú slabšiu psychiku

Spolu s kanadským trénerom Craigom Ramsaym v nej mali dva otázniky. V hre boli totiž príchody útočníkov Petra Cehlárika zo zámoria a Tomáša Záborského z fínskej ligy.

Dôležitá informácia sa objavila na oficiálnej stránke slovenského hokejového zväzu pár minút po šiestej večer. Obaja spomínaní hráči v nej nefigurovali.

„Počas dňa sme kontaktovali aj Petra Cehlárika a Tomáš Záborského. Obaja však zo zdravotných dôvodov nie sú v stave, aby nás mohli posilniť na svetovom šampionáte,“ povedal generálny manažér Miroslav Šatan.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ako poslední vypadli Valach a Hrnka

Znamenalo to, že z 27 hokejistov, ktorí boli trénerom k dispozícii v posledných dvoch prípravných zápasoch, museli vypadnúť už len dvaja.

Najstarším hokejistom bude 38-ročný Ladislav Nagy. (zdroj: TASR/AP)

Do záverečnej nominácie sa napokon nezmestil obranca Juraj Valach, ktorý štartoval na olympiáde v Pjongčangu, a útočník Tomáš Hrnka, ktorý sa stal nedávnom majstrom Slovenska s Banskou Bystricou.

V Dánsku sa predstaví deväť nováčikov, ktorí si seniorský šampionát vyskúšajú premiérovo. Najskúsenejším hráčom podľa počtu štartov bude Dominik Graňák, pre ktorého to budú dvanáste majstrovstvá sveta.

„Mal som to jednoduchšie aj preto, že ešte nemám deti a vždy som sa rozhodoval na základe vlastných pocitov,“ priznal Graňák.

Najstarším hokejistom bude 38-ročný Ladislav Nagy, ktorý pôjde na svoj siedmy šampionát, a naopak najmladším je 18-ročný obranca Martin Feherváry.

Slovenské šrámy pred turnajom

V príprave si Slováci pripísali šesť víťazstiev a tri prehry. V poslednom dvojzápase pred šampionátom najskôr zdolali Francúzov 4:0. Avšak v odvete rovnakému súperovi podľahli 2:3.

„Prejavila sa únava z predošlých zápasov. Začali sme dobre, ale došiel nám plyn a spravili sme viaceré chyby v našom obrannom pásme,“ priznal v rozhovore pre RTVS tréner Craig Ramsay.

Slováci dohrávali trochu bláznivý zápas iba s deviatimi útočníkmi. Po prvej tretine sa do hry nezapojil útočník Tomáš Jurčo, ktorý mal svalové zranenie v hornej časti tela.

V treťom dejstve dohral aj Juraj Mikúš, ktorý po tvrdom náraze, pri ktorom sa rozbilo plexisklo, utrpel rezné rany na rukách.

S menšími bolesťami dohrávali aj Christián Jaroš, Tomáš Marcinko i Marek Hovorka. „Ani v jednom prípade by to nemalo byť vážne,“ skonštatoval lekár tímu Milan Petro.

Kapitán Sekera sa cíti fajn

Pozitívnou správou je, že posledné dva zápasy odohral celé kapitán tímu Andrej Sekera, ktorý mal ťažkosti s kolenom. „Je to dobre, cítim sa fajn,“ reagoval po zápase.

V pondelok už budú na zraze v Piešťanoch len hokejisti, ktorí pôjdu na majstrovstvá sveta. Po podvečernom tréningu majú v utorok voľný deň, ktorý využijú spoločným tímbildingom a v stredu popoludní odletia do hlavného mesta Dánska, kde si večer prvýkrát zatrénujú.

„S prípravou som spokojný, vyrástli sme ako tím, stále sa zlepšujeme. Za posledný mesiac to bolo veľa hokeja, ale zapracovali sme do tímu veľa nových hráčov,“ tvrdí Ramsay.

Slováci na šampionáte odohrajú v základnej skupine zápasy proti Česku, Švajčiarsku, Rakúsku, Francúzsku, Švédsku, Rusku a Bielorusku.

Do turnaja vstúpia v nedeľu o 20.15 proti Česku. Do štvrťfinále postúpia z dvoch základných skupín štyri najlepšie tímy. Slováci nepostúpili do štvrťfinále už päť rokov.