Cleveland v rozhodujúcom zápase porazil Indianu a postúpil do semifinále

V semifinále sa Clevelandu do cesty postaví Toronto.

29. apr 2018 o 22:03 (aktualizované 29. apr 2018 o 22:33) TASR

Cleveland postúpil do ďalšieho kola play off.(Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Basketbalisti Clevelandu Cavaliers zvíťazili v nedeľu v rozhodujúcom siedmom stretnutí 1. kola play off Východnej konferencie NBA na domácej palubovke nad Indianou Pacers 105:101.

V sérii vyhrali 4:3 na zápasy a postúpili do semifinále konferencie, v ktorom sa im do cesty postaví Toronto. V drese domácich exceloval so 45 bodmi LeBron James.

Prvú štvrtinu domáci vyhrali 31:19 a zdalo sa, že sú na dobrej ceste. Pacers ale nezložili zbrane a dokázali sa na súpera dotiahnuť.

Tridsaťtriročný James odohral 43 minút a musel aj v tretej štvrtine odísť na ošetrenie do šatne, keďže ho trápili kŕče.

No aj v závere pridal dôležité body a Cavs tak mohli oslavovať. Hosťom nestačilo ani 30 bodov Victora Oladipa a 23 Darrena Collisona.

1. kolo play off NBA

štvrťfinále Východnej konferencie - 7. zápas:

Cleveland - Indiana 105:101 (31:19, 23:24, 22:31, 29:27)

Najviac bodov: L. James 45, T. Thompson 15 (10 doskokov), Love 14 - Oladipo 30 (12 doskokov), D. Collison 23, T. Young 15 (10 doskokov)

/konečný stav série: 4:3, Cleveland postúpil do 2. kola/