Daňo na svoju šancu čaká márne, jeho Winnipeg prehral gólom z 86. minúty

Washington uspel proti Pittsburghu a vyrovnal stav série.

30. apr 2018 o 6:15 (aktualizované 30. apr 2018 o 7:15) TASR, SITA

NEW YORK. Hokejisti Washingtonu Capitals zvíťazili v druhom zápase semifinále play off Východnej konferencie zámorskej NHL nad Pittsburghom Penguins 4:1 a vyrovnali stav série na 1:1.

O triumf domácich nad dvojnásobnými obhajcami Stanleyho pohára sa gólmi zaslúžili Alexander Ovečkin, Jakub Vrána, Brett Connolly a Nicklas Bäckström.

Tretí duel je na programe v noci na stredu v Pittsburghu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Brankár Washingtonu: Nič nás iba tak nepoloží

Strojcom triumfu Washingtonu bol brankár Braden Holtby, ktorý zastavil 32 striel hráčov súpera a vyhlásili ho za prvú hviezdu duelu.

"Držal nás počas celého zápasu. Hneď v úvode si pripísal nejaké dôležité zákroky, dobre sa hýbal a robil, čo mohol," pochválil podľa nhl.com svojho zverenca tréner Barry Trotz.

Prečítajte si tiež: Nemocnica, tabletky, nedalo sa to vydržať, hovorí Marián Hossa

"Musíme lepšie vstúpiť do zápasov. Vedeli sme, že na nás od začiatku vybehnú. Viedli sme v sérii 1:0, bolo jasné, že to bude náročné, no neprispôsobili sme sa tomu," povedal kouč Pittsburghu Mike Sullivan.

Hostia i v prvom zápase prehrávali 0:2, napokon však stav otočili vo svoj prospech.

"Máme sebavedomý tím a nič nás iba tak nepoloží. Veríme, že môžeme uspieť v každom zápase bez ohľadu na okolnosti. Sústredíme sa vždy iba na najbližší krok a teraz to bol druhý zápas, súboj číslo jeden bol už dávno za nami," uviedol Holtby.

Opäť sa darilo Scheifelemu

Nashville zvíťazil v druhom stretnutí semifinále play off Západnej konferencie nad Winnipegom 5:4 po dvojnásobnom predĺžení a vyrovnal stav série na 1:1. Víťazný gól Predators strelil v 86. minúte švajčiarsky krídelník Kevin Fiala.

V zostave Jets opäť chýbal slovenský útočník Marko Daňo.

Hosťom nepomohol ani produktívny kanadský center Mark Scheifele, ktorý si rovnako ako v prvom zápase pripísal na konto dva góly a pridal aj asistenciu.

NHL 2017/2018 - 2. kolo play off, Východná konferencia:

Washington - Pittsburgh 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Góly: 2. Ovečkin, 15. J. Vrána (Eller, Holtby), 23. Connolly (Eller), 60. Bäckström (T. Wilson, Eller) - 34. Letang (J. Schultz, Guentzel)

/stav série - 1:1/

video //www.youtube.com/embed/Ce4zvPUna8I

NHL 2017/2018 - 2. kolo play off, Západná konferencia:

Nashville - Winnipeg 5:4pp (1:2, 2:0, 1:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 1. Johansen (F. Forsberg, P. K. Subban), 26. P. K. Subban (F. Forsberg, Arvidsson), 39. Arvidsson (F. Forsberg, Ellis), 46. Johansen (Arvidsson), 86. Fiala (C. Smith, Turris) - 13. Byfuglien (Scheifele), 14. Scheifele (Paul Stastny, Laine), 46. B. Tanev (B. Little), 59. Scheifele (Wheeler, Byfuglien)

/stav série - 1:1/