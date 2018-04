Priznal, že sa chce do NHL vrátiť. New York Rangers kontaktoval Kovaľčuka

Ruský hokejista je v súčasnosti neobmedzeným voľným hráčom.

30. apr 2018 o 8:26 SITA

NEW YORK. Jeff Gorton, generálny manažér New Yorku Rangers, priznal, že klub kontaktoval ruského kanoniera Iľju Kovaľčuka, ktorý sa netají ambíciou vrátiť sa do NHL.

Tridsaťpäťročný krídelník hral v zámorskej profilige dosiaľ naposledy v sezóne 2012/2013, momentálne je neobmedzeným voľným hráčom.

"Kontaktovali sme ho. Je však fér dodať, že ide o situáciu, na ktorú sa musíme pozrieť podrobnejšie a uvidíme, ako sa vyvinie," povedal Gorton podľa New York Post.

Prvý výber vstupného draftu v roku 2001 Kovaľčuk pôsobil v NHL v rokoch 2001-2013, za Atlantu a New Jersey odohral dovedna 848 stretnutí so ziskom 843 bodov za 428 gólov a 415 asistencií.

Od roku 2012 hral v KHL za SKA Petrohrad, dvakrát prispel k zisku Gagarinovho pohára. Bol členom ruského tímu, ktorý získal na zimných olympijských hrách 2018 v kórejskom Pjongčangu zlaté medaily.