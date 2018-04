Marinčin nebodoval, jeho tím postúpil v AHL už do druhého kola play off

Dramatická séria vyvrcholila rozhodujúcim piatym stretnutím.

30. apr 2018 o 9:03 TASR

NEW YORK. Hráči klubu zámorskej AHL Toronto Marlies zvíťazili v noci na pondelok nad Uticou Comets 4:0 a prebojovali sa do 2. kola play off. V sérii triumfovali 3:2 na zápasy.

V drese hostí nastúpil aj slovenský obranca Martin Marinčin, no bodovo sa nepresadil.