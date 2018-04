Prekvapenie pre Wengera. Ferguson mu dal darček, Mourinho prejavil uznanie

Arsenal sa na ihriskách súperov stále trápi.

30. apr 2018 o 10:23 SITA

MANCHESTER. Arséne Wenger, tréner Arsenalu Londýn, sa ani v nedeľu nedočkal prvého bodového zisku svojho mužstva na ihrisku súpera v rámci anglickej Premier League a tohto kalendárneho roka.

Londýnčania prehrali s hráčmi Manchestru United 1:2 gólom zo záveru stretnutia. Arsenal v roku 2018 v rámci najvyššej domácej súťaže odohral šesť zápasov u súperov, na konte má šesť prehier a čakajú ho ešte dve takéto vystúpenia.

Hráči sú zničení

Ostatná prehra sa zrodila na Old Trafforde - v 16. minúte otvoril skóre Paul Pogba, tesne po zmene strán zmazal manko hostí bývalý hráč United Henrich Mchitarjan, no v nadstavenom čase sa gólovým hrdinom domácich stal Marouane Fellaini.

"Hráči sú zničení, lebo odovzdali maximum a inkasovali v záverečných minútach. Je to zlý výsledok po dobrom výkone," povedal Wenger, cituje ho web britskej BBC.

Manchester United si triumfom zabezpečil istotu umiestnenia v elitnej štvorke a tým aj účasť v Lige majstrov 2018/2019. Kouč domácich José Mourinho po stretnutí vyhlásil: "Stále potrebujeme štyri body, aby sme mali istotu druhého miesta, čo je teraz náš cieľ."

Manchester United figuruje na druhej priečke s päťbodovým náskokom pred FC Liverpool a má zápas k dobru, Arsenalu patrí šiesta pozícia.

Wenger: Keď nie ste hrozba, milujú vás

Wenger, ktorý po sezóne v Arsenale skončí, sa pred úvodným výkopom dočkal uznania od domáceho kouča Mourinha a aj príjemného prekvapenia - darčeku od svojho rivala Sira Alexa Fergusona, niekdajšieho dlhoročného trénera Manchestru United.

"Bolo to pekné a na úrovni. Chodieval som tu dlhé roky. Na najvyššej úrovni som pracoval 35 rokov bez prestávky - myslím si, že som jediný, kto to dokázal," skonštatoval Wenger.

Na margo darčeku od Fergusona uviedol: "Nie som si istý, čo to je. Chcel by som si so Sirom Alexom dať červené víno, vždy ide o dobré víno. V okamihu, keď prestanete byť hrozbou, ľudia vás začnú milovať."