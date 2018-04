Kedysi hádzala raketou, dnes slovenská nádej verí, že môže byť v top50

V Pohári federácie vybojovala proti Bieloruskám víťazstvá len ona. Devätnásťročná VIKTÓRIA KUŽMOVÁ patrí medzi veľké slovenské nádeje.

30. apr 2018 o 10:59 Miloslav Šebela

Vo Fed Cupe ste ako najmladšia členka tímu proti Bielorusku vybojovali dva body. V podstate ste boli líderkou. Ako to vnímate?

„Snažím sa to nevnímať. S ostatnými hráčkami sa poznáme odmalička. Neriešime, ktorá je staršia či mladšia. Veľmi si užívame fedcupovú atmosféru a to, že môžeme hrať za jeden tím.“

Aj v kritických momentoch zápasov v ste ostávali pokojná. Čím to bolo?

„Je iné, keď ste na kurte a na lavičke. Keď som pozerala zápasy Janky (Čepelovej) a Kajky (Schmiedlovej), tak som tiež bola veľmi nervózna, ale ako som vošla na kurt, tak to zo mňa opadlo. Akoby prišlo zatmenie. Na oba zápasy som bola veľmi namotivovaná. Chcela som tímu pomôcť. Škoda, že to tentokrát nevyšlo.“

Tieto zápasy vám pomohli získať sebavedomie. Pozeráte sa na nasledujú časť sezóny teraz inak?

Viktória Kužmová Má 19 rokov (narodila sa 11. mája 1998), je 107. hráčka podľa rebríčka WTA,

momentálne ju trénuje Michal Mertiňák,

jej obľúbeným povrchom je hard,

s Ruskou Pospelovovou zvíťazili vo štvorhre dievčat na US Open 2015,

vybojovala 12 titulov na turnajoch úrovne ITF. Najväčší s dotáciou 60-tisíc dolarov vyhrala tento rok v Šenžene.

„Porazila som hráčky z najlepšej svetovej päťdesiatky. Pokúsim sa zobrať si z tých zápasov to najlepšie a zúročiť to neskôr.“

Cítite teraz prelom, že môžete ísť vysoko aj v rebríčku?

„Vždy som verila, že mám na to, aby som bola vo svetovej stovke a dokážem porážať každú hráčku. Snažím sa neriešiť, proti komu hrám a sústredím sa na svoju hru. Verím, že je v mojich silách byť aj do päťdesiateho miesta na svete.“

Pred sezónou ste si dávali s trénerom konkrétne ciele?

„Nejaké sme si dali. Ale najlepšie by bolo čo najviac sa posunúť v rebríčku, aby som nemusela na veľkých turnajoch hrávať kvalifikácie, pretože je to veľmi únavné a sú to ťažké zápasy. Za deň sa potom nedá tak rýchlo zregenerovať a nastúpiť do hlavnej súťaže.“

V zápasoch ste ukázali silnú mentalitu, nenechali ste sa zlomiť. Boli ste taká odmalička?

„Vždy som bola veľká bojovníčka, ale prejavovala som to inak. Keď som bola mladšia, tak som hádzala raketou alebo som na zápasoch aj plakala. Nesprávala som sa tak, ako teraz.